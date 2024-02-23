https://sputniknews.com.tr/20240223/tanimadigi-kadina-alev-ve-kalp-emojisi-atip-mesaj-gonderdi-2-yil-hapsi-isteniyor-1081034219.html

Tanımadığı kadına alev ve kalp emojisi atıp mesaj gönderdi, 2 yıl hapsi isteniyor

Tanımadığı kadına alev ve kalp emojisi atıp mesaj gönderdi, 2 yıl hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da sosyal medyada fotoğrafını paylaşan bir kadının gönderisine, alev ve kalp emojisi atan ardından da “Taş mısın mübarek” diye mesaj gönderen adam... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T14:42+0300

2024-02-23T14:42+0300

2024-02-23T14:42+0300

yaşam

ceza

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Diyarbakır’da sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan tanımadığı genç kadına attığı mesaj cinsel taciz olarak değerlendirilen kişi hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuksuz sanık M.Ş.A. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.'Taş mısın' mesajı'İddianamede müşteki Z.Y’nin, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafa 28 Kasım 2023’te kalp ve alev emojisi ekleyerek “Taş mısın mübarek” mesajı atan kişi hakkında, avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu için soruşturma başlatıldığı bildirildi.Konya’da ikamet ettiği tespit edilen sanık M.Ş.A’nın emniyetteki ifadesine ilişkin iddianamede şunlar kaydedildi:İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

https://sputniknews.com.tr/20240121/icra-takibindeki-alacaklilara-iliskin-yargitaydan-faiz-karari-1079883209.html

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