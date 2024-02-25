https://sputniknews.com.tr/20240225/cinde-deprem--1081077990.html
Çin'de deprem
Çin'de deprem
Sputnik Türkiye
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T12:36+0300
2024-02-25T12:36+0300
2024-02-25T12:36+0300
dünya
deprem
çin
çin halk cumhuriyeti
sincan
sincan uygur özerk bölgesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.Dün aynı bölgede 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240225/vanda-39-buyuklugunde-deprem-1081073165.html
çin
çin halk cumhuriyeti
sincan
sincan uygur özerk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, çin, çin halk cumhuriyeti, sincan, sincan uygur özerk bölgesi
deprem, çin, çin halk cumhuriyeti, sincan, sincan uygur özerk bölgesi
Çin'de deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.
Dün aynı bölgede 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.