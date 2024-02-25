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'Çakar' örgütüne operasyon: 'Hangi büyüklükte olursa olsun çökertip, tek tek kafese koyacağız'
'Çakar' örgütüne operasyon: 'Hangi büyüklükte olursa olsun çökertip, tek tek kafese koyacağız'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da Yılmaz ve Erdem Çakar'ın elebaşı olduğu 'Çakar' olarak bilinen örgütün çökertildiğini duyurdu. 'Kafes-47'... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T09:35+0300
2024-02-25T09:35+0300
ali yerlikaya
türkiye
organize suç örgütü
suç örgütü
operasyon
kafes
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-47' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini, örgütü üyesi şüphelilerin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da operasyonlar düzenlendiğini, Yalova'da Yılmaz ve Erdem Çakar'ın elebaşı olduğu 'Çakar olarak bilinen örgütün çökertildiğini, 8 örgüt üyesinin gözaltına alındığını belirtti.Bakan Yerlikaya, operasyonların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini ifade etti.Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak tefecilik suçu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek "yağma" suçunu işledikleri bilgisini verdi.İçişleri Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri bilgisini de paylaştı.Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne kadar açıp kapattıkları şirket hesapları incelendiğinde yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240224/bursa-cumhuriyet-bassavciligindan-suc-orgutlerine-yonelik-operasyonlarla-ilgili-aciklama-1081053059.html
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ali yerlikaya, organize suç örgütü, suç örgütü, operasyon, kafes
ali yerlikaya, organize suç örgütü, suç örgütü, operasyon, kafes

'Çakar' örgütüne operasyon: 'Hangi büyüklükte olursa olsun çökertip, tek tek kafese koyacağız'

09:35 25.02.2024
© İHAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-46 operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova'da Yılmaz ve Erdem Çakar'ın elebaşı olduğu 'Çakar' olarak bilinen örgütün çökertildiğini duyurdu. 'Kafes-47' operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-47' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini, örgütü üyesi şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da operasyonlar düzenlendiğini, Yalova'da Yılmaz ve Erdem Çakar'ın elebaşı olduğu 'Çakar olarak bilinen örgütün çökertildiğini, 8 örgüt üyesinin gözaltına alındığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini ifade etti.
Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak tefecilik suçu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek "yağma" suçunu işledikleri bilgisini verdi.
İçişleri Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri bilgisini de paylaştı.
Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne kadar açıp kapattıkları şirket hesapları incelendiğinde yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-46 operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
TÜRKİYE
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili açıklama
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