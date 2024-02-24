Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili açıklama

"Suç örgütü elebaşları B.Ç, O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmiştir."