Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili açıklama
© İHAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu.
© İHA
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, il merkezi ve Gemlik ilçesinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 55 şüpheliden 47'sinin yakalandığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ve nitelikli yağma" suçlarından soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ayrı suç örgütüne mensup 55 zanlıya yönelik Bursa merkez ve Gemlik'te operasyonlar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Suç örgütü elebaşları B.Ç, O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmiştir."