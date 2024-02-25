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Bakan Uraloğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na davet yanıtı: Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na davet yanıtı: Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, basın mensuplarının Ekrem İmamoğlu'na ilişkin 'davet' sorusu üzerine, "Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T16:51+0300
2024-02-25T16:51+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
metro
raylı sistem
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen bir basın toplantısında konuştu. Türkiye'de de özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 398,8 kilometresini biz inşa ettik. Yeni projelere de devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul’da olmak üzere yapımı devam eden 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Bu 8 projeden yarın açılışını yapacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4’ü İstanbul’da bulunuyor. Yarın hizmete açacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. Bu 4 projenin toplam uzunluğu da 52,2 kilometredir. Özetle; İstanbul’un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış daveti ile ilgili açıklamaları hakkındaki sorusunu ise, "Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" diye yanıtladı. Bakan Uraloğlu açıklamaları sonrası Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında test sürüşü yaptı. Proje ile nostaljik ve keyifli bir yolculuk yapılacağını belirten Uraloğlu, sonrasında Sirkeci Garı'nda bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, İstanbulluların projeyi beğendiklerini ve teşekkür ettiklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/bakan-uraloglu-hizli-trenle-bizi-kim-bulusturdu-cumhurbaskanimiz-bulusturdu-1081011920.html
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abdulkadir uraloğlu, metro, raylı sistem
abdulkadir uraloğlu, metro, raylı sistem

Bakan Uraloğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na davet yanıtı: Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı

16:51 25.02.2024
© AAAbdulkadir Uraloğlu
Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, basın mensuplarının Ekrem İmamoğlu'na ilişkin 'davet' sorusu üzerine, "Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.
Türkiye'de de özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 398,8 kilometresini biz inşa ettik. Yeni projelere de devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul’da olmak üzere yapımı devam eden 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Bu 8 projeden yarın açılışını yapacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4’ü İstanbul’da bulunuyor. Yarın hizmete açacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. Bu 4 projenin toplam uzunluğu da 52,2 kilometredir. Özetle; İstanbul’un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış daveti ile ilgili açıklamaları hakkındaki sorusunu ise, "Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" diye yanıtladı.

Bakan Uraloğlu açıklamaları sonrası Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında test sürüşü yaptı. Proje ile nostaljik ve keyifli bir yolculuk yapılacağını belirten Uraloğlu, sonrasında Sirkeci Garı'nda bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, İstanbulluların projeyi beğendiklerini ve teşekkür ettiklerini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - 1915 Çanakkale Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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Uraloğlu: Biz hızlı treni sadece filmlerde fotoğraflarda görüyorduk hızlı trenle bizi kim buluşturdu
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