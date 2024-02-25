https://sputniknews.com.tr/20240225/ak-partiden-ataturk-uyarisi-toplumsal-fay-hatlari-tetiklenmek-isteniyor-1081085840.html
AK Parti'den Atatürk uyarısı: 'Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor'
AK Parti'den Atatürk uyarısı: 'Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde Atatürk ve dini değerlere yönelik kışkırtıcı ifadelerin kullanıldığını... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T17:23+0300
2024-02-25T17:23+0300
2024-02-25T17:23+0300
politika
ömer çelik
ak parti
atatürk
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine atıfta bulundu. Çelik, "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.Çelik, "Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz." açıklamasında bulundu.Adana'da konuşan Çelik'in, muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Çelik, "6'lı 7'li masanın millete özür borcu vardır. Neden, milletle birlikte hareket ediyoruz diyenler,, bugün birbirlerinbe en ağır sözlerle saldırıyorlar. O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle bir açıklamayla ortaya koyması gerekir." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/omer-celik-netanyahu-ve-cohenin-cumhurbaskanimizi-hedef-almasi-suclarini-ortbas-etme-cabasidir-1077459146.html
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ömer çelik, ak parti, atatürk
ömer çelik, ak parti, atatürk
AK Parti'den Atatürk uyarısı: 'Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde Atatürk ve dini değerlere yönelik kışkırtıcı ifadelerin kullanıldığını söyleyen Çelik, "Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor." uyarısında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine atıfta bulundu. Çelik, "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.
Çelik, "Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz." açıklamasında bulundu.
Adana'da konuşan Çelik'in, muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Çelik, "6'lı 7'li masanın millete özür borcu vardır. Neden, milletle birlikte hareket ediyoruz diyenler,, bugün birbirlerinbe en ağır sözlerle saldırıyorlar. O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle bir açıklamayla ortaya koyması gerekir." dedi.