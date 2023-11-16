https://sputniknews.com.tr/20231116/omer-celik-netanyahu-ve-cohenin-cumhurbaskanimizi-hedef-almasi-suclarini-ortbas-etme-cabasidir-1077459146.html
Ömer Çelik: Netanyahu ve Cohen'in Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçlarını örtbas etme çabasıdır
Ömer Çelik: Netanyahu ve Cohen'in Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçlarını örtbas etme çabasıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Çelik, “Eli kanlı İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu’nun ve bakan Eli... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:43+0300
2023-11-16T13:43+0300
2023-11-16T13:43+0300
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benyamin netahyahu
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filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi, Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir” diyen Çelik, “Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/disisleri-bakanligindan-netanyahuya-tepki-hukuktan-soz-etmeye-hakki-yok-1077434680.html
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ömer çelik, benyamin netahyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, recep tayyip erdoğan, cevap, açıklama, eli cohen
ömer çelik, benyamin netahyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, recep tayyip erdoğan, cevap, açıklama, eli cohen
Ömer Çelik: Netanyahu ve Cohen'in Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçlarını örtbas etme çabasıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Çelik, “Eli kanlı İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu’nun ve bakan Eli Cohen’in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi, Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Eli kanlı İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu’nun ve bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.”
Sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir” diyen Çelik, “Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir” ifadesini kullandı.