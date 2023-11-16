https://sputniknews.com.tr/20231116/omer-celik-netanyahu-ve-cohenin-cumhurbaskanimizi-hedef-almasi-suclarini-ortbas-etme-cabasidir-1077459146.html

Ömer Çelik: Netanyahu ve Cohen'in Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçlarını örtbas etme çabasıdır

Ömer Çelik: Netanyahu ve Cohen'in Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçlarını örtbas etme çabasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Çelik, “Eli kanlı İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu’nun ve bakan Eli... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T13:43+0300

2023-11-16T13:43+0300

2023-11-16T13:43+0300

türkiye

ömer çelik

benyamin netahyahu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi, Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir” diyen Çelik, “Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/disisleri-bakanligindan-netanyahuya-tepki-hukuktan-soz-etmeye-hakki-yok-1077434680.html

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