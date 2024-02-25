https://sputniknews.com.tr/20240225/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-rusya-ile-iliskilerin-gergin-olacagi-bir-doneme-hazirlanma-cagrisi-1081088590.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Rusya ile ilişkilerin gergin olacağı bir döneme hazırlanma çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Rusya ile ilişkilerin gergin olacağı bir döneme hazırlanma çağrısı

Sputnik Türkiye

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya-Ukrayna ihtilafı sürdüğü müddetçe Avrupa Birliği’ne Rusya ile ilişkilerde uzun bir ‘gerilim dönemine’ hazırlanma çağrısında... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T19:18+0300

2024-02-25T19:18+0300

2024-02-25T19:18+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

josep borrell

ab

güney

ortadoğu

vladimir putin

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanyol Ideal gazetesi için kaleme aldığı makalede AB’ni, Rusya ile çatışmada tüm cephelerde Ukrayna’nın dayanıklılığını artırmak için Kiev’e ‘güvenlik taahhütleri’ sağlamaya çağırdı.“En iyisinin AB üyeliği olduğunu bilerek, Ukrayna’nın her cephede dayanıklılığını artırması için ona güvenlik taahhütleri sağlayın. Bazıları NATO üyesi olan diğer komşularını siyasi ve askeri açıdan kışkırtma eğilimine girebilecek olan Rusya ile ilişkilerde uzun bir gerilim dönemine hazırlanın” ifadelerini kullanan Borrell, AB’nin askeri çabalarının sürdürülebilir olması gerektiğini, ayrıca ABD’nin Avrupa güvenliğine katılımının ‘gelecekte değişebileceğini’ de dikkate alması gerektiğini sözlerine ekledi.'Dünya Batılılaşmadan uzaklaşıyor'Avrupa’yı Küresel Güney ile ilişkilere yönelik bir strateji geliştirmeye de çağıran Borrell, “Bu ülkelerin kendilerine has dinamikleri var, Ukrayna ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar siyasi alanlarını genişletti, çifte standart suçlamaları ise yoğunlaştı. Dünya batılılaşmadan uzaklaşıyor, ancak biz Ortadoğu’da ve Ukrayna’da ‘Batıya Karşı Dinlen’ ittifakının oluşturulduğu iddialarının önüne geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafında Rusya’nın stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladıklarına dikkat çeken Putin, bu nedenle kendilerinin bir sonraki adımları düşünmeleri gerektiğini, aynı zamanda Rusya’nın diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240225/ukrayna-yaz-aylarinda-natoya-davet-edilmeyi-bekliyor-1081080408.html

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rusya savunma bakanlığı, rusya, josep borrell, ab, güney, ortadoğu, vladimir putin