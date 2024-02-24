https://sputniknews.com.tr/20240224/yemek-turizmi-icin-dunyanin-en-iyi-10-sehri-belirlendi-turkiyeden-de-bir-sehir-var--1081063304.html

Yemek turizmi için dünyanın en iyi 10 şehri belirlendi: Türkiye'den de bir şehir var

Yemek turizmi için dünyanın en iyi 10 şehri belirlendi: Türkiye'den de bir şehir var

Sputnik Türkiye

Tasteatlas adlı platform, dünyadaki en iyi yeme-içme şehirlerini sıraladı. Türkiye'den de bir şehir listeye adını yazdırdı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T18:41+0300

2024-02-24T18:41+0300

2024-02-24T18:41+0300

dünya

yemek

yemek fotoğrafları

gaziantep

lahmacun

kebap

adana kebap

şiş kebap

iskender kebap

italya

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Dünyadaki lokal yemekleri değerlendiren Tasteatlas platformu, yemek turizmi için gidilmesi gereken dünya şehirlerini sıraladı. Listede tüm dünyadan ülkeler yer alırken, en fazla yemek yemeye gidilecek - yemek turizminin olduğu ülke, 4 şehir ile İtalya oldu. Listeye göre şehirlerin sıralaması şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231229/yemek-siparis-istatistikleri-2023-yilinda-bin-567-kez-yemek-soyledi-1079161734.html

gaziantep

italya

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