https://sputniknews.com.tr/20240224/yemek-turizmi-icin-dunyanin-en-iyi-10-sehri-belirlendi-turkiyeden-de-bir-sehir-var--1081063304.html
Yemek turizmi için dünyanın en iyi 10 şehri belirlendi: Türkiye'den de bir şehir var
Yemek turizmi için dünyanın en iyi 10 şehri belirlendi: Türkiye'den de bir şehir var
Sputnik Türkiye
Tasteatlas adlı platform, dünyadaki en iyi yeme-içme şehirlerini sıraladı. Türkiye'den de bir şehir listeye adını yazdırdı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T18:41+0300
2024-02-24T18:41+0300
2024-02-24T18:41+0300
dünya
yemek
yemek fotoğrafları
gaziantep
lahmacun
kebap
adana kebap
şiş kebap
iskender kebap
italya
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Dünyadaki lokal yemekleri değerlendiren Tasteatlas platformu, yemek turizmi için gidilmesi gereken dünya şehirlerini sıraladı. Listede tüm dünyadan ülkeler yer alırken, en fazla yemek yemeye gidilecek - yemek turizminin olduğu ülke, 4 şehir ile İtalya oldu. Listeye göre şehirlerin sıralaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231229/yemek-siparis-istatistikleri-2023-yilinda-bin-567-kez-yemek-soyledi-1079161734.html
gaziantep
italya
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yemek, yemek fotoğrafları, gaziantep, lahmacun, kebap, adana kebap, şiş kebap, iskender kebap, italya, türkiye, kültür, kültür & sanat
yemek, yemek fotoğrafları, gaziantep, lahmacun, kebap, adana kebap, şiş kebap, iskender kebap, italya, türkiye, kültür, kültür & sanat
Yemek turizmi için dünyanın en iyi 10 şehri belirlendi: Türkiye'den de bir şehir var
Tasteatlas adlı platform, dünyadaki en iyi yeme-içme şehirlerini sıraladı. Türkiye'den de bir şehir listeye adını yazdırdı.
Dünyadaki lokal yemekleri değerlendiren Tasteatlas platformu, yemek turizmi için gidilmesi gereken dünya şehirlerini sıraladı. Listede tüm dünyadan ülkeler yer alırken, en fazla yemek yemeye gidilecek - yemek turizminin olduğu ülke, 4 şehir ile İtalya oldu.
Listeye göre şehirlerin sıralaması şöyle: