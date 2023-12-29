https://sputniknews.com.tr/20231229/yemek-siparis-istatistikleri-2023-yilinda-bin-567-kez-yemek-soyledi-1079161734.html

Bir yılda bin 567 kez yemek sipariş etti: Günde 4'ten fazla

Bir yılda bin 567 kez yemek sipariş etti: Günde 4'ten fazla

Ünlü bir yemek sipariş uygulamasının yayımladığı istatistiklere göre 2023'te Türkiye'de bir vatandaş 1.567 kez yemek siparişi verdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

yemek

yemek sepeti

sipariş

lahmacun

tavuk döner

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Yemeksepeti, 2023 yılında bir müşterisinin bin 567 kez yemek sipariş ettiğini açıkladı.Aynı firma, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünlerini de açıkladı:Lahmacun geriye düştüİstatistiklere bakıldığında 2022 yılında en çok sipariş verilen lahmacun, üçüncü sıraya gerilediği görülüyor. Lahmacunun tahtına tavuk döner oturdu. Sıralama şöyle oluştu:1. Tavuk Döner2. Burger3. Lahmacun4. Pizza5. Çiğ Köfte6. Tost7. Adana Kebap8. Tavuk Tantuni9. Mercimek Çorbası10. Kuşbaşılı Kaşarlı Pide

https://sputniknews.com.tr/20231215/karadenizliler-karalahana-corbasina-sahip-cikti-en-kotu-yemek-diye-bir-kavram-yoktur-1078493475.html

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yemek, yemek sepeti, sipariş, lahmacun, tavuk döner