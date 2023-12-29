https://sputniknews.com.tr/20231229/yemek-siparis-istatistikleri-2023-yilinda-bin-567-kez-yemek-soyledi-1079161734.html
Bir yılda bin 567 kez yemek sipariş etti: Günde 4'ten fazla
Bir yılda bin 567 kez yemek sipariş etti: Günde 4'ten fazla
Ünlü bir yemek sipariş uygulamasının yayımladığı istatistiklere göre 2023'te Türkiye'de bir vatandaş 1.567 kez yemek siparişi verdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:00+0300
2023-12-29T11:00+0300
2023-12-29T11:03+0300
yaşam
yemek
yemek sepeti
sipariş
lahmacun
tavuk döner
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Yemeksepeti, 2023 yılında bir müşterisinin bin 567 kez yemek sipariş ettiğini açıkladı.Aynı firma, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünlerini de açıkladı:Lahmacun geriye düştüİstatistiklere bakıldığında 2022 yılında en çok sipariş verilen lahmacun, üçüncü sıraya gerilediği görülüyor. Lahmacunun tahtına tavuk döner oturdu. Sıralama şöyle oluştu:1. Tavuk Döner2. Burger3. Lahmacun4. Pizza5. Çiğ Köfte6. Tost7. Adana Kebap8. Tavuk Tantuni9. Mercimek Çorbası10. Kuşbaşılı Kaşarlı Pide
https://sputniknews.com.tr/20231215/karadenizliler-karalahana-corbasina-sahip-cikti-en-kotu-yemek-diye-bir-kavram-yoktur-1078493475.html
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yemek, yemek sepeti, sipariş, lahmacun, tavuk döner
yemek, yemek sepeti, sipariş, lahmacun, tavuk döner
Bir yılda bin 567 kez yemek sipariş etti: Günde 4'ten fazla
11:00 29.12.2023 (güncellendi: 11:03 29.12.2023)
Ünlü bir yemek sipariş uygulamasının yayımladığı istatistiklere göre 2023'te Türkiye'de bir vatandaş 1.567 kez yemek siparişi verdi.
Yemeksepeti, 2023 yılında bir müşterisinin bin 567 kez yemek sipariş ettiğini açıkladı.
Aynı firma, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünlerini de açıkladı:
İstatistiklere bakıldığında 2022 yılında en çok sipariş verilen lahmacun, üçüncü sıraya gerilediği görülüyor. Lahmacunun tahtına tavuk döner oturdu.
10. Kuşbaşılı Kaşarlı Pide