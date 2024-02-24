https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-silahli-kuvvetleri-lastockinodaki-birliklerini-geri-cekti-1081063150.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lastoçkino'daki birliklerini geri çekti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lastoçkino'daki birliklerini geri çekti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da yayın yapan bir haber kanalında, Ukrayna ordusunun Avdeyevka yakınlarında bulunan Lastoçkino yerleşiminden çekildiği bildirildi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T18:37+0300

2024-02-24T18:37+0300

2024-02-24T18:37+0300

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Avdeyevka'nın batısında yer alan Lastoçkino'daki birliklerini geri çektiği belirtildi.Söz konusu yayın birimi Telegram kanalında yaptığı haberde, "Ukrayna ordusu Avdeyevka'nın batısındaki Lastoçkino'nun terk edildiğini bildirdi" dedi.Söz konusu açıklamada kanatların ve ikmal yollarının saldırı altında olması nedeniyle geri çekilme kararının alındığı belirtildi. RUsya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 17 Şubat akşamı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avdeyevka'nın tamamen ele geçirildiğini bildirmişti. Şehrin kurtarılması cephe hattının Donetsk'ten uzaklaştırılmasını ve Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı önemli ölçüde güvence altına alınmasını sağlamıştı.Merkez Askeri Grubu Komutanı Kıdemli Korgeneral Andrey Mordviçev, Rus askerlerinin Ukrayna güçlerini mevzilerinden on kilometreden fazla geri püskürttüğünü ve saldırılarını sürdürdüklerini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-bazi-bati-ulkeleri-ukraynanin-kazanmasini-istemiyor-1081062692.html

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