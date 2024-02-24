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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240224/soyerden-partisine-sitem-devrim-niteligindeki-onlarca-eserlere-tesekkuru-cok-gorduler-1081063761.html
Soyer'den partisine sitem: 'Devrim niteliğindeki onlarca eserlere teşekkürü çok gördüler'
Soyer'den partisine sitem: 'Devrim niteliğindeki onlarca eserlere teşekkürü çok gördüler'
Sputnik Türkiye
İzmir'de, şehir içi ulaşımın en önemli aşamalarından biri olan, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu törenle açıldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T19:22+0300
2024-02-24T19:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
tunç soyer
izmir
metro
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
altyapı
proje
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisine sitem ederek, “İzmir CHP İl Kongresinde; kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Ne yazık ki bugün, değişim sloganının altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz” dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosunu törenle hizmete aldı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak.Soyer: Projelerimizin yüzde 87'sini gerçekleştirdikNarlıdere Metrosu açılış töreninde konuşan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “5 yıl önce, seçim beyannamemizde, 165 projemizi gerçekleştirmeyi vadetmiştim. Bu projeleri yüzde 87'lik bir oranda tamamlamış üzerine bir de 15 proje eklemiş ve bu oranı gerçekleştirmiş tek belediye başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yılda İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarını çözdük ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılını, tarihe nakşettiğimiz 9 Eylül kutlamaları ve İkinci Yüzyılın İktisat Kongresiyle taçlandırdık. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından en fazla finansman getiren belediye olduk. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık. Daima; çok renk, daima çok ses, daima çok nefesle hep öncü olduk” dedi.'Görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık'Türkiye'de son 5 yılda raylı sistemlere bütçesinden en büyük oranı ayıran belediye olduklarını aktaran Başkan Soyer, “Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık; yani bugünkü rayiçle 31 milyar lira. Peki bu 5 yılda merkezi hükümetin İzmir'e layık gördüğü raylı sistem yatırımı ne kadar biliyor musunuz? Yalnızca; ama yalnızca 3 bin lira. Biz 'o metro Buca'ya gelecek' dedik. Getiriyoruz. 9 Ocak'ta Buca'da, 'dev köstebek' denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan, günde 400 bin yolcu taşıyacak Buca Metromuzun yapımı son sürat devam ediyor. Finansmanı döviz olarak hazır duruyor, yapılması önünde hiçbir engel kalmadı, ama elbette takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.'Türkiye'de en büyük altyapı yatırımı yapan belediye olduk'“Son 50 yılda imal edilen 642 kilometre yağmur suyu hattına sadece bir dönemde, 303 kilometre yeni hat ekledik” diyen Başkan Tunç Soyer, şu ifadeleri aktardı:Soyer'den partisine sitemTörende yaptığı konuşmada partisine sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/ozgur-ozelden-tunc-soyer-ile-ilgili-aciklama-izmir-secmeninin-beklentileri-yuksek-notu-kittir--1080779551.html
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tunç soyer, izmir, metro, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, altyapı, proje, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
tunç soyer, izmir, metro, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, altyapı, proje, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Soyer'den partisine sitem: 'Devrim niteliğindeki onlarca eserlere teşekkürü çok gördüler'

19:22 24.02.2024
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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İzmir'de, şehir içi ulaşımın en önemli aşamalarından biri olan, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu törenle açıldı.
Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisine sitem ederek, “İzmir CHP İl Kongresinde; kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Ne yazık ki bugün, değişim sloganının altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosunu törenle hizmete aldı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak.

Soyer: Projelerimizin yüzde 87'sini gerçekleştirdik

Narlıdere Metrosu açılış töreninde konuşan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “5 yıl önce, seçim beyannamemizde, 165 projemizi gerçekleştirmeyi vadetmiştim. Bu projeleri yüzde 87'lik bir oranda tamamlamış üzerine bir de 15 proje eklemiş ve bu oranı gerçekleştirmiş tek belediye başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yılda İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarını çözdük ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılını, tarihe nakşettiğimiz 9 Eylül kutlamaları ve İkinci Yüzyılın İktisat Kongresiyle taçlandırdık. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından en fazla finansman getiren belediye olduk. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık. Daima; çok renk, daima çok ses, daima çok nefesle hep öncü olduk” dedi.

'Görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık'

Türkiye'de son 5 yılda raylı sistemlere bütçesinden en büyük oranı ayıran belediye olduklarını aktaran Başkan Soyer, “Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık; yani bugünkü rayiçle 31 milyar lira. Peki bu 5 yılda merkezi hükümetin İzmir'e layık gördüğü raylı sistem yatırımı ne kadar biliyor musunuz? Yalnızca; ama yalnızca 3 bin lira. Biz 'o metro Buca'ya gelecek' dedik. Getiriyoruz. 9 Ocak'ta Buca'da, 'dev köstebek' denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan, günde 400 bin yolcu taşıyacak Buca Metromuzun yapımı son sürat devam ediyor. Finansmanı döviz olarak hazır duruyor, yapılması önünde hiçbir engel kalmadı, ama elbette takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

'Türkiye'de en büyük altyapı yatırımı yapan belediye olduk'

Son 50 yılda imal edilen 642 kilometre yağmur suyu hattına sadece bir dönemde, 303 kilometre yeni hat ekledik” diyen Başkan Tunç Soyer, şu ifadeleri aktardı:

“'Su baskınlarını çözeceğiz' dedik. İzmir tarihinde yapılmış toplam yağmur suyu hattının yarısı kadar kanalı 5 yılda inşa ederek “. Türkiye'de bir ilk olan Sünger Kent Projemizi uygulamaya aldık. Yağmur sularını hasat ederek tarımda, evlerde ve bahçelerimizde kullanmaya başladık. Yine Türkiye'de ilk kez orman köylerine su tankerleri dağıttık ve özel müfrezeler kurduk. Yüzlerce yangını daha hiç büyümeden önledik.”

Soyer'den partisine sitem

Törende yaptığı konuşmada partisine sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.
Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır" ifadelerine yer verdi.
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Özgür Özel’den Tunç Soyer ile ilgili açıklama: İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır
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