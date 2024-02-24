https://sputniknews.com.tr/20240224/soyerden-partisine-sitem-devrim-niteligindeki-onlarca-eserlere-tesekkuru-cok-gorduler-1081063761.html

Soyer'den partisine sitem: 'Devrim niteliğindeki onlarca eserlere teşekkürü çok gördüler'

Soyer'den partisine sitem: 'Devrim niteliğindeki onlarca eserlere teşekkürü çok gördüler'

Sputnik Türkiye

İzmir'de, şehir içi ulaşımın en önemli aşamalarından biri olan, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu törenle açıldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T19:22+0300

2024-02-24T19:22+0300

2024-02-24T19:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

tunç soyer

izmir

metro

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

altyapı

proje

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisine sitem ederek, “İzmir CHP İl Kongresinde; kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Ne yazık ki bugün, değişim sloganının altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz” dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosunu törenle hizmete aldı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak.Soyer: Projelerimizin yüzde 87'sini gerçekleştirdikNarlıdere Metrosu açılış töreninde konuşan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “5 yıl önce, seçim beyannamemizde, 165 projemizi gerçekleştirmeyi vadetmiştim. Bu projeleri yüzde 87'lik bir oranda tamamlamış üzerine bir de 15 proje eklemiş ve bu oranı gerçekleştirmiş tek belediye başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yılda İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarını çözdük ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılını, tarihe nakşettiğimiz 9 Eylül kutlamaları ve İkinci Yüzyılın İktisat Kongresiyle taçlandırdık. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından en fazla finansman getiren belediye olduk. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık. Daima; çok renk, daima çok ses, daima çok nefesle hep öncü olduk” dedi.'Görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık'Türkiye'de son 5 yılda raylı sistemlere bütçesinden en büyük oranı ayıran belediye olduklarını aktaran Başkan Soyer, “Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık; yani bugünkü rayiçle 31 milyar lira. Peki bu 5 yılda merkezi hükümetin İzmir'e layık gördüğü raylı sistem yatırımı ne kadar biliyor musunuz? Yalnızca; ama yalnızca 3 bin lira. Biz 'o metro Buca'ya gelecek' dedik. Getiriyoruz. 9 Ocak'ta Buca'da, 'dev köstebek' denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan, günde 400 bin yolcu taşıyacak Buca Metromuzun yapımı son sürat devam ediyor. Finansmanı döviz olarak hazır duruyor, yapılması önünde hiçbir engel kalmadı, ama elbette takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.'Türkiye'de en büyük altyapı yatırımı yapan belediye olduk'“Son 50 yılda imal edilen 642 kilometre yağmur suyu hattına sadece bir dönemde, 303 kilometre yeni hat ekledik” diyen Başkan Tunç Soyer, şu ifadeleri aktardı:Soyer'den partisine sitemTörende yaptığı konuşmada partisine sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/ozgur-ozelden-tunc-soyer-ile-ilgili-aciklama-izmir-secmeninin-beklentileri-yuksek-notu-kittir--1080779551.html

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tunç soyer, izmir, metro, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, altyapı, proje, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)