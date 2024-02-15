https://sputniknews.com.tr/20240215/ozgur-ozelden-tunc-soyer-ile-ilgili-aciklama-izmir-secmeninin-beklentileri-yuksek-notu-kittir--1080779551.html

Özgür Özel’den Tunç Soyer ile ilgili açıklama: İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır

Özgür Özel’den Tunç Soyer ile ilgili açıklama: İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır

Sputnik Türkiye

CHP’nin İzmir adayları tanıtım toplantısında Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, “İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır” dedi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T19:47+0300

2024-02-15T19:47+0300

2024-02-15T19:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

özgür özel

tunç soyer

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için İzmir’de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç Soyer'e ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Tunç Başkanımızı seviyoruz, objektif kriterler uyguladık. İzmir’de CHP belediyeciliği engellemelere rağmen önemli işler yapmıştır; ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır. İzmir seçmeni çok daha yüksek beklentileri vardı, bunu sayın başkanla da konuştuk. İzmir genelinde belki ülkenin başka coğrafyalarında yüksek beğeni toplayacak başkanlar İzmir’de dinamizm ve gençleşme istiyordu. İzmir'e cumhuriyet kadınlarının elinin değmesi yönünde talep vardı. O yüzden, 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. O yüzden 12 tane 40 yaş altı genç listelerde. Biz buradan İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğini yönetecek çok önemli isimlere görev verdik. Önceki dönem belediye başkanlarımızın her bir tanesinin de emeği başımızın tacıdır. Başka görevler yapacaklar, partimize katkılar sağlayacaklar. Bugün bu kadro yarın İzmir'de CHP Belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday. Birbiriyle son derece uyumlu, ortak gelecek stratejimize son derece yatkın ve onu sahiplenmiş bir ekibimiz var. İzmir CHP'nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. İzmir adayları sevdi, 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek" dedi. Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştüklerini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:

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özgür özel, tunç soyer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)