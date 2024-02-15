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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Özgür Özel’den Tunç Soyer ile ilgili açıklama: İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır
Özgür Özel’den Tunç Soyer ile ilgili açıklama: İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır
Sputnik Türkiye
CHP’nin İzmir adayları tanıtım toplantısında Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, “İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır” dedi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T19:47+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
tunç soyer
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için İzmir’de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç Soyer'e ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Tunç Başkanımızı seviyoruz, objektif kriterler uyguladık. İzmir’de CHP belediyeciliği engellemelere rağmen önemli işler yapmıştır; ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır. İzmir seçmeni çok daha yüksek beklentileri vardı, bunu sayın başkanla da konuştuk. İzmir genelinde belki ülkenin başka coğrafyalarında yüksek beğeni toplayacak başkanlar İzmir’de dinamizm ve gençleşme istiyordu. İzmir'e cumhuriyet kadınlarının elinin değmesi yönünde talep vardı. O yüzden, 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. O yüzden 12 tane 40 yaş altı genç listelerde. Biz buradan İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğini yönetecek çok önemli isimlere görev verdik. Önceki dönem belediye başkanlarımızın her bir tanesinin de emeği başımızın tacıdır. Başka görevler yapacaklar, partimize katkılar sağlayacaklar. Bugün bu kadro yarın İzmir'de CHP Belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday. Birbiriyle son derece uyumlu, ortak gelecek stratejimize son derece yatkın ve onu sahiplenmiş bir ekibimiz var. İzmir CHP'nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. İzmir adayları sevdi, 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek" dedi. Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştüklerini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:
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özgür özel, tunç soyer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, tunç soyer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Özgür Özel’den Tunç Soyer ile ilgili açıklama: İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır

19:47 15.02.2024 (güncellendi: 19:59 15.02.2024)
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783 Özgür Özel,
 Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783
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CHP’nin İzmir adayları tanıtım toplantısında Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, “İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için İzmir’de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç Soyer'e ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Tunç Başkanımızı seviyoruz, objektif kriterler uyguladık. İzmir’de CHP belediyeciliği engellemelere rağmen önemli işler yapmıştır; ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır. İzmir seçmeni çok daha yüksek beklentileri vardı, bunu sayın başkanla da konuştuk. İzmir genelinde belki ülkenin başka coğrafyalarında yüksek beğeni toplayacak başkanlar İzmir’de dinamizm ve gençleşme istiyordu. İzmir'e cumhuriyet kadınlarının elinin değmesi yönünde talep vardı. O yüzden, 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. O yüzden 12 tane 40 yaş altı genç listelerde. Biz buradan İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğini yönetecek çok önemli isimlere görev verdik. Önceki dönem belediye başkanlarımızın her bir tanesinin de emeği başımızın tacıdır. Başka görevler yapacaklar, partimize katkılar sağlayacaklar. Bugün bu kadro yarın İzmir'de CHP Belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday. Birbiriyle son derece uyumlu, ortak gelecek stratejimize son derece yatkın ve onu sahiplenmiş bir ekibimiz var. İzmir CHP'nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. İzmir adayları sevdi, 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek" dedi.

Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştüklerini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:

“Tunç Bey ile 3 kere görüştük. Hiç görüşmediğimizle 2 kere görüştük. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu görevleri kabul eden arkadaşlarımız var, düşünmek isteyen arkadaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte bu arkadaşlarımızın birikimlerinden, deneyimlerinden istifade edeceğiz. Partililik şunu gerektirir; bir yere 40 kişi aday olur, 1 kişi seçilir. Çeşitli kriterlerle, profil anketine bakarak uygun profilde olanları aday anketine sokuyorsunuz. Anket sonuçlarına bakıyorsunuz. Sahadan 46 vekil arkadaşımız bize rapor ulaştırdı. İl ve ilçe raporlarına bakarak karar veriyor. Geri kalan 39 kişi seçilmedim diye küserse burası parti olmaz. Bugün Türkiye'de bir kaç tane istifa var. Gazete manşetlerinde onlar yer buluyor. Bu partinin 3 bin 600 tane adaylaşmayan kahramanları var. Ertesi sabah adayımız diyor ki, '8'de aday adayımız beni arayıp emrindeyim' dedi. İşte particilik bu. Partilik aday olmayınca küsmek, kaçmak, başka yere gitmek, rakip gördükleri ve gelseler İzmir'in iliğini sömürecek partilere katkı sağlamak değildir. Particilik aday olduğun güne kadar iddianı korumak, adaylaşamadığı noktada kent için parti için çalışmaktır. Bu partinin isyan edip başka partilere gidenleri değil, hiç bunlara tenezzül etmeyip, partisi için çalışan kahramanları tebrik ediyorum. Esas manşet olması gerekenler bu kahramanlardır" dedi.

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