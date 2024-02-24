https://sputniknews.com.tr/20240224/sincan-uygur-ozerk-bolgesinde-53-buyuklugunde-deprem-1081050583.html
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T09:51+0300
2024-02-24T09:51+0300
2024-02-24T09:51+0300
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Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html
sincan
sincan uygur özerk bölgesi
çin
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sincan, sincan uygur özerk bölgesi, çin, çin halk cumhuriyeti
sincan, sincan uygur özerk bölgesi, çin, çin halk cumhuriyeti
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.