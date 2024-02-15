https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html

Son 48 saatte aynı noktada 60 deprem oldu: Marmara'da bir fay daha mı uyanıyor?

Son 48 saatte aynı noktada 60 deprem oldu: Marmara'da bir fay daha mı uyanıyor?

Sputnik Türkiye

1912’de 12 binden fazla binanın yıkılmasına neden olan Ganos Fayı, Çanakkale’de Biga merkezli çok sayıda küçük depremin kaydedilmesi sebebiyle uzmanların... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T07:22+0300

2024-02-15T07:22+0300

2024-02-15T07:24+0300

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

deprem

süleyman pampal

yıkım

deprem

deprem afetine hazır mıyız

deprem toplanma alanları

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Çanakkale, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde bulunan bir şehir olmasıyla bugünlerde de olası deprem riskiyle dikkat çekiyor. Şehir, son 48 saatte en büyüğü 3’lük, 60 depremin merkez üssü oldu. Biga merkezli yaşanan bu depremler, ‘1912’den sonra büyük deprem yaşanabilir mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Marmara Denizi’ndeki sarsıntıların olası İstanbul depremini etkileme ya da tetikleme olasılığı ise pek çok kişi için endişe edici olmaya devam ediyor. Son aylarda önce Gemlik, sonra Çınarcık sallanmış ve bölgede panik havası hakim olmuştu. Şimdi de Biga’da yaşananlar depremle ilgili ne ifade ediyor? Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ile Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu konuya dair açıklamalarda bulundu.'Marmara Denizi içinde İstanbul yönünde, deniz altında da bir kısmı kırılan Ganos Fayı 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretmişti'Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul’u etkileyebilecek noktaya dikkat çekerek, riskli bir noktada bulunan şehrin deprem geçmişini şu şekilde anlattı:'Tehlikenin büyük olduğunu biliyoruz'Prof. Dr. Süleyman Pampal, KAF’ın kuzey ve güney kollarını detaylıca açıklayarak, bölgede yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan fayların geçmişine değindi. Prof. Dr. Pampal, 1944, 1957 ve 1967’de yaşanan büyüklüğü 7’nin üzerindeki yıkıcı depremlere de dikkat çekti.Pampal, “Gelelim KAF’ın güney koluna, Çanakkale bölgesini de etkilemiş olan, yakın tarihli iki yıkıcı deprem var. Birincisi Yenice, 1953 7.2 büyüklüğünde; ikincisi Gönen, 1964’te 7.0 büyüklüğünde. Marmara Denizi’nin kuzey kıyılarına yakın, doğu-batı yönünde uzanan parçaya Kuzey Kol, Sakarya Gölyaka civarında çatallanarak, Gölyaka-Yalova arasında, Çınarcık Çukurluğu olarak da bilinen bir kol ve güneyinde uzanan Gölyaka-Pamukova-İznik-Gemlik-Bandırma üzerinden Biga’ya doğru uzanan Güney Kolun bileşenleri de Güney Kol olarak adlandırılıyor. Güney ve Kuzey kolların başlangıç bölgesinde; 1944, 1957 ve 1967 yıllarında 7.0 den büyük üç yıkıcı deprem meydana geldi. Böylece Güney Kolun doğu ve batısında 5 yıkıcı deprem oldu. Ancak orta ve batıda Biga civarında kırılmamış ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan fay parçaları bulunuyor ve kırılmayı bekliyor. Son günlerde meydana gelen küçük depremler; sismik aktiviteyi işaret etmekte ve büyük olduğunu bildiğimiz tehlikenin yakın olduğunu anlatmaya çalışıyor” dedi.Çanakkale’deki 3 ve 3’ten küçük bu depremler ne anlama geliyor? Bu depremlerin ‘öncü deprem’ diye nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Pampal, “Bunu bilebilmek mümkün değil. Hem ülkemizde hem de dünyada bu türden depremler nadiren gerçekleşir. Bizde en bilineni 1995 yılında Dinar’da meydana gelen 6.2’lik depremdir. Bu türden örnek birkaçı geçmez. Olabilir mi? Çok çok düşük ihtimalle olabilir. Bu küçük depremler bize, 'Büyük deprem yakında gelecek, önleminizi alın. Yapılarınızı depreme dayanıklı hale getirin. Aksi takdirde gelirse bana benzemez, fena yapar’ demektedir” diye konuştu.İstanbul, Marmara’da yaşanan depremlerden ne derece etkilenir?Prof. Dr. Murat Utkucu da bu depremler dışında Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğini hatırlatarak, depreme her an hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nden sonra gözler megakent İstanbul’a çevrilmişti. Peki, ‘depreme dirençli şehir’ haline getirilmesi amaçlanan İstanbul, Marmara’da yaşanan depremlerden ne derece etkilenir? Çanakkale merkezli olacak bir depremin büyük İstanbul Depremi’ni tetiklemesiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Murat Utkucu, büyüklüklerine göre farklı risk oluşturacak Çanakkale merkezli depremleri şöyle değerlendirdi:Daha önce büyük bir yıkım getirmiştiAvrupa ve Asya arasındaki 2 geçiş noktasından birine sahip olan Çanakkale en son 9 Ağustos 1912’de 7.4 büyüklüğünde Mürefte-Şarköy depremiyle sarsıldı. Yaşanan deprem o günlerde 12 bin 600 yapı yerle bir olmuş, 50 saniye süren depremde 216 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/marmara-denizi-tekrar-sarsildi-uzman-isimden-4-senaryo-deprem-istanbulu-nasil-etkiler--1080213499.html

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

çanakkale

biga

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi, son depremler, çanakkale deprem mi oldu, biga deprem