https://sputniknews.com.tr/20240131/marmara-denizi-tekrar-sarsildi-uzman-isimden-4-senaryo-deprem-istanbulu-nasil-etkiler--1080213499.html
Marmara Denizi tekrar sarsıldı, uzman isimden 4 senaryo: Deprem İstanbul'u nasıl etkiler?
Marmara Denizi tekrar sarsıldı, uzman isimden 4 senaryo: Deprem İstanbul'u nasıl etkiler?
Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Tüysüz'ün, Marmara’da olası bir depremin İstanbul'u nasıl... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T07:36+0300
2024-01-31T07:36+0300
2024-01-31T07:36+0300
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deprem
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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak kaydedildi. Ardından Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün sözleri tekrar gündeme geldi.Marmara'da olması beklenen depremin, İstanbul'a etkisini 4 senaryo ile paylaşan Tüysüz, "Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır" açıklamasını da not düştü."Deprem şiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır" diyen uzman şunları aktardı:1. senaryo2. senaryo3. senaryo4. senaryo
https://sputniknews.com.tr/20240130/deprem-kahini-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1080173879.html
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Marmara Denizi tekrar sarsıldı, uzman isimden 4 senaryo: Deprem İstanbul'u nasıl etkiler?
Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Tüysüz'ün, Marmara’da olası bir depremin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine ilişkin 4 ayrı senaryo paylaşması tekrar gündeme geldi.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak kaydedildi. Ardından Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün sözleri tekrar gündeme geldi.
Marmara'da olması beklenen depremin, İstanbul'a etkisini 4 senaryo ile paylaşan Tüysüz, "Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır" açıklamasını da not düştü.
"Deprem şiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır" diyen uzman şunları aktardı:
"Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır."
"Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir"
"Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir."
"Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur."