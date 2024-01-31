https://sputniknews.com.tr/20240131/marmara-denizi-tekrar-sarsildi-uzman-isimden-4-senaryo-deprem-istanbulu-nasil-etkiler--1080213499.html

Marmara Denizi tekrar sarsıldı, uzman isimden 4 senaryo: Deprem İstanbul'u nasıl etkiler?

Marmara Denizi tekrar sarsıldı, uzman isimden 4 senaryo: Deprem İstanbul'u nasıl etkiler?

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Tüysüz'ün, Marmara’da olası bir depremin İstanbul'u nasıl... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T07:36+0300

2024-01-31T07:36+0300

2024-01-31T07:36+0300

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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak kaydedildi. Ardından Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün sözleri tekrar gündeme geldi.Marmara'da olması beklenen depremin, İstanbul'a etkisini 4 senaryo ile paylaşan Tüysüz, "Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır" açıklamasını da not düştü."Deprem şiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır" diyen uzman şunları aktardı:1. senaryo2. senaryo3. senaryo4. senaryo

https://sputniknews.com.tr/20240130/deprem-kahini-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1080173879.html

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