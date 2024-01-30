https://sputniknews.com.tr/20240130/deprem-kahini-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1080173879.html
'Deprem Kahini' İstanbul depremi için tarih verdi
'Deprem Kahini' İstanbul depremi için tarih verdi
Kahramanmaraş depremini bildiğini iddia eden Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara bu kez İstanbul depremiyle ilgili konuştu. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T08:42+0300
2024-01-30T08:42+0300
2024-01-30T08:53+0300
yaşam
deprem
kahin
istanbul
tarih
deprem
kahramanmaraş
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Herkesin gözü kulağı İstanbul depreminde. Uzmanlar İstanbul’da büyüklüğü yüksek depremler beklediklerini her gün açıklıyor. Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Okan Tüysüz geçtiğimiz günlerde İzmir depreminin ardından bu depremlerin İstanbul için tetikleyici olmadığını söylemişti.Programa katılan ve Kahramanmaraş depremini bildiğini iddia eden Nurcan Çinkara İstanbul’la ilgili konuştu.Çinkara, geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremi 10 dakika önceden bildiğini iddia etmişti.Deprem tahmicisi olduğunu ileri süren Çinkara, “'Geçtiğimiz sene başında deprem olacak diye paylaşımlar yapmaya başlamıştım. Depremden 10 dakika önce de Instagram'da canlı yayın açarak söyledim” demişti.'Bu sene beklemiyorum'Çinkara “Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum" dedi. Devamında ise “Bu sene ülkemizde Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum. Barajla ilgili de bazı sıkıntılar bekliyorum. İstanbul'da şu an büyük bir deprem beklemiyorum. Bir gün illa olacak ama bu sene beklemiyorum. Karlıova'da beklediğim depremde barajın patlama sıkıntısı var” ifadelerini kullandı.Öte yandan Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise olası bir Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacak kaybın büyüklüğünün altını çizerek “İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok, ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım“ demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240126/marmaraya-japonya-citasi-fay-arastirma-merkezi-geliyor-1080055414.html
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'Deprem Kahini' İstanbul depremi için tarih verdi
08:42 30.01.2024 (güncellendi: 08:53 30.01.2024)
Kahramanmaraş depremini bildiğini iddia eden Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara bu kez İstanbul depremiyle ilgili konuştu.
Herkesin gözü kulağı İstanbul depreminde. Uzmanlar İstanbul’da büyüklüğü yüksek depremler beklediklerini her gün açıklıyor. Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Okan Tüysüz geçtiğimiz günlerde İzmir depreminin ardından bu depremlerin İstanbul için tetikleyici olmadığını söylemişti.
Programa katılan ve Kahramanmaraş depremini bildiğini iddia eden Nurcan Çinkara İstanbul’la ilgili konuştu.
Çinkara, geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremi 10 dakika önceden bildiğini iddia etmişti.
Deprem tahmicisi olduğunu ileri süren Çinkara, “'Geçtiğimiz sene başında deprem olacak diye paylaşımlar yapmaya başlamıştım. Depremden 10 dakika önce de Instagram'da canlı yayın açarak söyledim” demişti.
Çinkara “Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum" dedi. Devamında ise “Bu sene ülkemizde Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum. Barajla ilgili de bazı sıkıntılar bekliyorum. İstanbul'da şu an büyük bir deprem beklemiyorum. Bir gün illa olacak ama bu sene beklemiyorum. Karlıova'da beklediğim depremde barajın patlama sıkıntısı var” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise olası bir Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacak kaybın büyüklüğünün altını çizerek “İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok, ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım“ demişti.