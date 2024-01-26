https://sputniknews.com.tr/20240126/marmaraya-japonya-citasi-fay-arastirma-merkezi-geliyor-1080055414.html

Marmara’ya 'Japonya çıtası': Fay Araştırma Merkezi geliyor

Marmara’ya 'Japonya çıtası': Fay Araştırma Merkezi geliyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremi için de çalışmalar hızlandı. Marmara Aktif Fay Tehlike... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T10:06+0300

2024-01-26T10:06+0300

2024-01-26T10:06+0300

marmara bölgesi

japonya

fay

türkiye

deprem

deprem toplanma alanları

deprem çantası

hazırlık

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Marmara Bölgesi’nde aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riskler üzerine veri üretip detaylı bilimsel çalışmalar yürütmek üzere, Türkiye İş Bankası desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) dün yapılan protokol imza töreni toplantısıyla tanıtıldı.Merkezde, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’deki aktif fay kaynaklı risklere dair dinamik, sayısal, interaktif haritalama teknikleri geliştirilecek. MATAM’da jeoloji mühendisliği, jeokimya-jeodinamik, jeodezi ve fotogrametri, elektronik haberleşme, şehir ve bölge planlama, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, yapay zeka gibi birçok disiplinden uzmanlar eşgüdüm halinde çalışacak.MATAM Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın yanı sıra merkezde görev alacak. MATAM’ın kurulması için 6 milyon 120 bin euro’luk katkı sağladıklarını anlatan Hakan Aran “Deprem felaketini engelleyecek güce sahip değiliz ancak depremde can kayıplarını en aza indirmenin yolunun iyi ahlakın eşlik ettiği bilimden geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden bu merkezin kurulmasını çok önemsiyoruz” dedi.'Hedef çıtayı Japonya seviyesine çıkarmak'Prof. Dr. Cenk Yaltırak, MATAM’ın yapısı ve planlanan çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240125/3-bolge-icin-8-buyuklugunde-deprem-uyarisi-gerilme-hizi-artiyor-1080017755.html

marmara bölgesi

japonya

türkiye

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marmara bölgesi, japonya, fay, deprem, deprem toplanma alanları, deprem çantası, hazırlık