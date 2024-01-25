https://sputniknews.com.tr/20240125/3-bolge-icin-8-buyuklugunde-deprem-uyarisi-gerilme-hizi-artiyor-1080017755.html

3 bölge için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme hızı artıyor'

3 bölge için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Gerilme hızı artıyor'

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fayı üzerinde incelemelerini yoğunlaştıran Prof. Dr. Ercan, gerilme hızının arttığına... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T08:26+0300

2024-01-25T08:26+0300

2024-01-25T08:28+0300

yaşam

deprem

hazırlık

doğal afet

övgün ahmet ercan

jeoloji

mühendis

sarsıntı

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası uzmanlar Doğu Anadolu Fayı üzerinde yoğunlaştı. Bölge için sık sık uyarılarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı son açıklamayla yine dikkat çekti.Türk bilim insanı Ercan'ın "8 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı olmalı" diyerek yaptığı uyarı gündem oldu. 'Bingöl-Karlıova 8 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı olmalı'Prof. Dr. Ercan; Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl'de bulunan Karlıova'yı işaret etti. Ercan, bu bölgede yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu. Türkiye'nin en büyük 2 fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bu bölgede birbirleri ile birleşiyor.'Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat' ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:Gökdere, Ilıca, Karlıova nerede?Deprem uzmanının bahsettiği 3 bölge, Bingöl'ün ilçeleri olarak biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240125/meteoroloji-tarih-verdi-istanbula-kar-geri-geliyor-onlarca-il-beyaza-burunecek-1080016446.html

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