https://sputniknews.com.tr/20240125/meteoroloji-tarih-verdi-istanbula-kar-geri-geliyor-onlarca-il-beyaza-burunecek-1080016446.html

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geri geliyor, onlarca il beyaza bürünecek

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geri geliyor, onlarca il beyaza bürünecek

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre kar yağışı mega kente geri dönüyor. AKOM, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T07:25+0300

2024-01-25T07:25+0300

2024-01-25T07:25+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak hava durumu raporunu ve 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahminlerin ardından 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı da belli oldu. Hafta başında soğuk havanın etkisini artırdığı Türkiye'nin birçok ilinde, soğuyan hava kar yağışına dönecek. Özellikle hafta sonunda yağışların birçok ilinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.İstanbul'a kar ne zaman yağacak?Soğuk havanın yüzünü gösterdiği İstanbul'da kar yağışı geri geliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; önümüzdeki Cumartesi akşamı hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde ise yer yer kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yanında Türkiye'nin birçok ilinde de kar yağışı etkili olacak.25 Ocak hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.10 il için sarı kodlu uyarıMGM tarafından Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CParçalı yer yer çok bulutluTEKİRDAĞ °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 12°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 13°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 10°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 2°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 4°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 10°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 7°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 10°CParçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20240125/meteotsunami-ve-deniz-kabarmalari-artiyor-istanbulun-avrupa-yakasi-kiyilari-etkilenebilir-1080015620.html

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