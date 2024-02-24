https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-federasyon-konseyi-baskani-rusya-artik-ukrayna-ve-batidan-durustluk-ve-nezaket-beklemiyor-1081049338.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Rusya artık Ukrayna ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemiyor

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Rusya artık Ukrayna ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın artık Ukrayna'dan ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemediğini söyledi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T01:27+0300

2024-02-24T01:27+0300

2024-02-24T01:27+0300

ukrayna krizi

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Matviyenko, Federasyon Konseyi'nin internet sitesinde yer alan blogunda, “Bugün, özel askeri operasyonun başlamasının üzerinden tam iki yıl geçti. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyan olaylarla dolu bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.Artık Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan ziyade, ABD liderliğindeki kolektif Batı ile büyük ölçekli bir çatışmanın söz konusu olduğunu belirten Matviyenko, “Esasen, özel askeri operasyonun savaş alanlarında gelecekteki dünya düzeninin nasıl olacağına karar veriliyor. Bu düzen, adalet, eşit ve bölünmez güvenlik, devletlerin egemenlik haklarına saygı ve gelişim yolunu bağımsız olarak belirleme hakkı ilkelerine mi dayanacak, yoksa Batı, küresel hegemonya iddiasını gerçekleştirmeyi, dünya toplumuna sömürgeciliğin yeni bir versiyonunu mu dayatacak? Bu durumda uluslararası ilişkilerde güçlünün egemenliği tesis edilecek” ifadelerine yer verdi.Şubat 2014'te Ukrayna'da neo-Nazi darbesinin organize edilmesinde kilit rol oynayan ABD ve müttefiklerinin bu ülkeyi, Batı'nın dünya hakimiyeti yolunda ana engel olarak gördükleri Rusya ile mücadelede siyasi ve askeri bir araca dönüştürme amaçlarını gizlemediğine vurgu yapan Matviyenko, şöyle devam etti:Rusya'nın sekiz yıl boyunca durumu barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını ancak sürekli reddedildiğini vurgulayan Matviyenko, “Kiev'in Rusya karşıtı politikası, Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sabote etmesi, Donbass sakinlerine yönelik terör bize, ülkemizi ve vatandaşlarımızı Ukrayna'nın saldırgan eylemlerinden korumak için güç ve askeri araçlar kullanmaktan başka bir yol bırakmadı” değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ve Batı’dan artık dürüstlük ve nezaket beklemediklerini, Rus halkının, Rus dünyasının, Rus tarihi topraklarının korunmasının tek amaçları olduğunu ve tarihin hakikatinin Rusya’dan yana olduğunu belirten Matviyenko, “Bu, Rusya'nın yenilmezliğinin, ne Ukrayna'nın Batı ile birlikte ne de başka herhangi bir koalisyonun anavatanımızı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratamayacağının en somut göstergesidir. Devlet, toplum ve halk olarak, özel askeri oeprasyonun iki yılı boyunca Rusya daha da güçlendi. Zaferimize olan güven daha da arttı” ifadelerini kullandı.

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