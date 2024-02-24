https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-federasyon-konseyi-baskani-rusya-artik-ukrayna-ve-batidan-durustluk-ve-nezaket-beklemiyor-1081049338.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Rusya artık Ukrayna ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemiyor
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Rusya artık Ukrayna ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın artık Ukrayna'dan ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemediğini söyledi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T01:27+0300
2024-02-24T01:27+0300
2024-02-24T01:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
valentina matviyenko
rusya federasyon konseyi
batı
batı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102740/31/1027403102_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_75734f9479133c855dc1df665235a848.jpg
Matviyenko, Federasyon Konseyi'nin internet sitesinde yer alan blogunda, “Bugün, özel askeri operasyonun başlamasının üzerinden tam iki yıl geçti. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyan olaylarla dolu bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.Artık Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan ziyade, ABD liderliğindeki kolektif Batı ile büyük ölçekli bir çatışmanın söz konusu olduğunu belirten Matviyenko, “Esasen, özel askeri operasyonun savaş alanlarında gelecekteki dünya düzeninin nasıl olacağına karar veriliyor. Bu düzen, adalet, eşit ve bölünmez güvenlik, devletlerin egemenlik haklarına saygı ve gelişim yolunu bağımsız olarak belirleme hakkı ilkelerine mi dayanacak, yoksa Batı, küresel hegemonya iddiasını gerçekleştirmeyi, dünya toplumuna sömürgeciliğin yeni bir versiyonunu mu dayatacak? Bu durumda uluslararası ilişkilerde güçlünün egemenliği tesis edilecek” ifadelerine yer verdi.Şubat 2014'te Ukrayna'da neo-Nazi darbesinin organize edilmesinde kilit rol oynayan ABD ve müttefiklerinin bu ülkeyi, Batı'nın dünya hakimiyeti yolunda ana engel olarak gördükleri Rusya ile mücadelede siyasi ve askeri bir araca dönüştürme amaçlarını gizlemediğine vurgu yapan Matviyenko, şöyle devam etti:Rusya'nın sekiz yıl boyunca durumu barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını ancak sürekli reddedildiğini vurgulayan Matviyenko, “Kiev'in Rusya karşıtı politikası, Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sabote etmesi, Donbass sakinlerine yönelik terör bize, ülkemizi ve vatandaşlarımızı Ukrayna'nın saldırgan eylemlerinden korumak için güç ve askeri araçlar kullanmaktan başka bir yol bırakmadı” değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ve Batı’dan artık dürüstlük ve nezaket beklemediklerini, Rus halkının, Rus dünyasının, Rus tarihi topraklarının korunmasının tek amaçları olduğunu ve tarihin hakikatinin Rusya’dan yana olduğunu belirten Matviyenko, “Bu, Rusya'nın yenilmezliğinin, ne Ukrayna'nın Batı ile birlikte ne de başka herhangi bir koalisyonun anavatanımızı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratamayacağının en somut göstergesidir. Devlet, toplum ve halk olarak, özel askeri oeprasyonun iki yılı boyunca Rusya daha da güçlendi. Zaferimize olan güven daha da arttı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240224/abdli-senator-schumer-zelenskiy-abdnin-yardimi-olmazsa-yenilginin-kacinilmaz-oldugunu-soyledi-1081048864.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102740/31/1027403102_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_236410c81e36b79d3db6c5bc4b9be655.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, batı, batı
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, batı, batı
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Rusya artık Ukrayna ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemiyor
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın artık Ukrayna'dan ve Batı'dan dürüstlük ve nezaket beklemediğini söyledi.
Matviyenko, Federasyon Konseyi'nin internet sitesinde yer alan blogunda, “Bugün, özel askeri operasyonun başlamasının üzerinden tam iki yıl geçti. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyan olaylarla dolu bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.
Artık Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan ziyade, ABD liderliğindeki kolektif Batı ile büyük ölçekli bir çatışmanın söz konusu olduğunu belirten Matviyenko, “Esasen, özel askeri operasyonun savaş alanlarında gelecekteki dünya düzeninin nasıl olacağına karar veriliyor. Bu düzen, adalet, eşit ve bölünmez güvenlik, devletlerin egemenlik haklarına saygı ve gelişim yolunu bağımsız olarak belirleme hakkı ilkelerine mi dayanacak, yoksa Batı, küresel hegemonya iddiasını gerçekleştirmeyi, dünya toplumuna sömürgeciliğin yeni bir versiyonunu mu dayatacak? Bu durumda uluslararası ilişkilerde güçlünün egemenliği tesis edilecek” ifadelerine yer verdi.
Şubat 2014'te Ukrayna'da neo-Nazi darbesinin organize edilmesinde kilit rol oynayan ABD ve müttefiklerinin bu ülkeyi, Batı'nın dünya hakimiyeti yolunda ana engel olarak gördükleri Rusya ile mücadelede siyasi ve askeri bir araca dönüştürme amaçlarını gizlemediğine vurgu yapan Matviyenko, şöyle devam etti:
"Kaderini Rusya ile birleştirmeye karar veren Kırım'ı işgal etme girişimi, vatandaşlarının kendilerini Rus halkının, Rusya'nın bir parçası olarak gördüğü Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yönelik tam ölçekli bir savaş ve sivillere yönelik soykırımın yapıldığı bu jeopolitik savaşta insanlar Batı için sadece toz tanecikleri.”
Rusya'nın sekiz yıl boyunca durumu barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını ancak sürekli reddedildiğini vurgulayan Matviyenko, “Kiev'in Rusya karşıtı politikası, Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sabote etmesi, Donbass sakinlerine yönelik terör bize, ülkemizi ve vatandaşlarımızı Ukrayna'nın saldırgan eylemlerinden korumak için güç ve askeri araçlar kullanmaktan başka bir yol bırakmadı” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna ve Batı’dan artık dürüstlük ve nezaket beklemediklerini, Rus halkının, Rus dünyasının, Rus tarihi topraklarının korunmasının tek amaçları olduğunu ve tarihin hakikatinin Rusya’dan yana olduğunu belirten Matviyenko, “Bu, Rusya'nın yenilmezliğinin, ne Ukrayna'nın Batı ile birlikte ne de başka herhangi bir koalisyonun anavatanımızı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratamayacağının en somut göstergesidir. Devlet, toplum ve halk olarak, özel askeri oeprasyonun iki yılı boyunca Rusya daha da güçlendi. Zaferimize olan güven daha da arttı” ifadelerini kullandı.