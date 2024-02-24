https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-buyukelciligi-ankarada-bitmeyen-trajedinin-10-yili-etkinligi-duzenledi-1081066006.html
Rusya Büyükelçiliği Ankara’da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi
Rusya Büyükelçiliği Ankara’da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Büyükelçiliği, 2014 yılında Ukrayna’da meydana gelen olaylar nedeniyle 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' adlı etkinlik düzenledi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T21:53+0300
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Rusya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Rus Evi Ankara’da düzenlenen etkinliğe Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik ve davetliler katıldı. Etkinlikte 'Kiev rejiminin işlediği savaş suçları: Fotoğraflı kanıtlar' adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, fotoğraf sergisi hakkında bilgi aldı ve sergiyi gezdi. Fotoğraf sergisinin ardından Büyükelçi Rodion Miroşnik son durum hakkında davetliler bilgilendirdi. Etkinlikte ayrıca, 'Maydan: Savaşa Giden Yol' adlı belgesel filmin gösterimi ve 'Solntsepyok-Yakıcı Güneş' adlı filminin gösterimi gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/avrupa-konseyi-baskani-ab-2022den-bu-yana-ukraynaya-130-milyar-eurodan-fazla-yardim-tahsis-etti-1081063521.html
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türkiye, türkiye'nin rusya büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, maydan, ukrayna, rus evi, türk-rus dostluk evi, sergi, film
türkiye, türkiye'nin rusya büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, maydan, ukrayna, rus evi, türk-rus dostluk evi, sergi, film
Rusya Büyükelçiliği Ankara’da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi
Rusya Büyükelçiliği, 2014 yılında Ukrayna’da meydana gelen olaylar nedeniyle 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' adlı etkinlik düzenledi.
Rusya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Rus Evi Ankara’da düzenlenen etkinliğe Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik ve davetliler katıldı.
Etkinlikte 'Kiev rejiminin işlediği savaş suçları: Fotoğraflı kanıtlar' adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, fotoğraf sergisi hakkında bilgi aldı ve sergiyi gezdi.
Fotoğraf sergisinin ardından Büyükelçi Rodion Miroşnik son durum hakkında davetliler bilgilendirdi. Etkinlikte ayrıca, 'Maydan: Savaşa Giden Yol' adlı belgesel filmin gösterimi ve 'Solntsepyok-Yakıcı Güneş' adlı filminin gösterimi gerçekleştirildi.