https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-agit-ukraynanin-ihlallerine-goz-yumuyor-1081050980.html
Rusya: AGİT, Ukrayna'nın ihlallerine göz yumuyor
Rusya: AGİT, Ukrayna'nın ihlallerine göz yumuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) idaresi ve bazı kuruluşlarının yetkilerini aşarak Ukrayna ve Batı ülkelerinin bariz... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T10:02+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
agit
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 13. yaptırım paketine karşılık yaptırım uygulanan Avrupalı yetkililer arasında AGİT temsilcilerinin de bulunması ile ilgili değerlendirmede bulundu.Açıklamada, “Rusya, AGİT idaresini ve bazı icra kuruluşlarını eleştiriyor, çünkü onlar yetkilerini aşıyor, üye ülkelerin ortak görüşünü yansımayan açıklamalara izin veriyor, Ukrayna ve Batı ülkelerinin bariz ihlallerine göz yumuyor” ifadesine yer verildi.Bakanlık, “Öte yandan AGİT’in siyasi müzakerelerine tam katılımımızı sürdürüyor, Rusya’nın duruşunu geniş kitlelere (AGİT 57 üyeden oluşuyor) anlatmaya devam ediyor, Batı ve Ukrayna’nın dezenformasyonlarına karşı koyuyoruz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/agit-baskani-borg-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1080350829.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
Rusya: AGİT, Ukrayna'nın ihlallerine göz yumuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) idaresi ve bazı kuruluşlarının yetkilerini aşarak Ukrayna ve Batı ülkelerinin bariz ihlallerine göz yumduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 13. yaptırım paketine karşılık yaptırım uygulanan Avrupalı yetkililer arasında AGİT temsilcilerinin de bulunması ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Açıklamada, “Rusya, AGİT idaresini ve bazı icra kuruluşlarını eleştiriyor, çünkü onlar yetkilerini aşıyor, üye ülkelerin ortak görüşünü yansımayan açıklamalara izin veriyor, Ukrayna ve Batı ülkelerinin bariz ihlallerine göz yumuyor” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, “Öte yandan AGİT’in siyasi müzakerelerine tam katılımımızı sürdürüyor, Rusya’nın duruşunu geniş kitlelere (AGİT 57 üyeden oluşuyor) anlatmaya devam ediyor, Batı ve Ukrayna’nın dezenformasyonlarına karşı koyuyoruz” diye ekledi.