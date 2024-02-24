https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-agit-ukraynanin-ihlallerine-goz-yumuyor-1081050980.html

Rusya: AGİT, Ukrayna'nın ihlallerine göz yumuyor

Rusya: AGİT, Ukrayna'nın ihlallerine göz yumuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) idaresi ve bazı kuruluşlarının yetkilerini aşarak Ukrayna ve Batı ülkelerinin bariz... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T10:02+0300

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2024-02-24T10:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

agit

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 13. yaptırım paketine karşılık yaptırım uygulanan Avrupalı yetkililer arasında AGİT temsilcilerinin de bulunması ile ilgili değerlendirmede bulundu.Açıklamada, “Rusya, AGİT idaresini ve bazı icra kuruluşlarını eleştiriyor, çünkü onlar yetkilerini aşıyor, üye ülkelerin ortak görüşünü yansımayan açıklamalara izin veriyor, Ukrayna ve Batı ülkelerinin bariz ihlallerine göz yumuyor” ifadesine yer verildi.Bakanlık, “Öte yandan AGİT’in siyasi müzakerelerine tam katılımımızı sürdürüyor, Rusya’nın duruşunu geniş kitlelere (AGİT 57 üyeden oluşuyor) anlatmaya devam ediyor, Batı ve Ukrayna’nın dezenformasyonlarına karşı koyuyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/agit-baskani-borg-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1080350829.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)