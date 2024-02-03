https://sputniknews.com.tr/20240203/agit-baskani-borg-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1080350829.html

AGİT Başkanı Borg, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

AGİT Başkanı Borg, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yeni Başkanı Ian Borg, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T17:03+0300

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2024-02-03T17:04+0300

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yeni Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg’un Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile bir araya geldiği bildirildi.AGİT’ten yapılan açıklamada, “AGİT Dönem Başkanı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Ukrayna ziyaretini tamamladı. Bakan Borg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü" denildi.Açıklamada, Malta'nın başkanlık dönemi boyunca Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için büyük çaba göstermeye devam edeceği ve aynı zamanda Ukrayna ve halkına yardım etmek için pratik çözümler arayacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Borg’un şu ifadelerine yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html

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ukrayna, agit, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, malta