https://sputniknews.com.tr/20240203/agit-baskani-borg-kievde-zelenskiy-ile-gorustu-1080350829.html
AGİT Başkanı Borg, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
AGİT Başkanı Borg, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yeni Başkanı Ian Borg, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T17:03+0300
2024-02-03T17:03+0300
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vladimir zelenskiy
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malta
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yeni Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg’un Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile bir araya geldiği bildirildi.AGİT’ten yapılan açıklamada, “AGİT Dönem Başkanı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Ukrayna ziyaretini tamamladı. Bakan Borg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü" denildi.Açıklamada, Malta'nın başkanlık dönemi boyunca Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için büyük çaba göstermeye devam edeceği ve aynı zamanda Ukrayna ve halkına yardım etmek için pratik çözümler arayacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Borg’un şu ifadelerine yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html
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ukrayna, agit, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, malta
ukrayna, agit, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, malta
AGİT Başkanı Borg, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
17:03 03.02.2024 (güncellendi: 17:04 03.02.2024)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yeni Başkanı Ian Borg, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yeni Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg’un Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile bir araya geldiği bildirildi.
AGİT’ten yapılan açıklamada, “AGİT Dönem Başkanı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Ukrayna ziyaretini tamamladı. Bakan Borg, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüştü" denildi.
Açıklamada, Malta'nın başkanlık dönemi boyunca Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için büyük çaba göstermeye devam edeceği ve aynı zamanda Ukrayna ve halkına yardım etmek için pratik çözümler arayacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Borg’un şu ifadelerine yer verildi:
AGİT, devam eden çatışmalar nedeniyle ülkenin karşı karşıya olduğu çok sayıda ve benzeri görülmemiş zorlukların üstesinden gelmesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. AGİT, temel AGİT ilkelerinin ihlallerini tespit etmek ve faillerin adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olmak için Moskova Mekanizması gibi araçlara sahip bulunuyor. Örgütümüzün Ukrayna'da oynayacağı kilit bir rol olduğuna inanıyorum. Ukrayna Destek Programı ekibinin çalışmalarını son derece önemli buluyor ve takdir ediyoruz, daha fazla işbirliği için desteğimizi taahhüt ediyoruz.