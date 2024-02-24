https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-abd-uzaya-nukleer-silah-yerlestirme-suclamasiyla-ilgili-hicbir-kanit-sunmadi-1081052050.html

Rusya: ABD, uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı

Rusya: ABD, uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’yı uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planlamakla suçlayan ABD’nin hiçbir kanıt sunmadığını belirtti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T11:19+0300

2024-02-24T11:19+0300

2024-02-24T11:19+0300

dünya

rusya

abd

abd

sergey ryabkov

uzay

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amerikalılar bu konuyu propaganda amacıyla kullanıyor. Hiçbir dayanağı olmayan suçlamalar yöneltiyorlar. Tek bir kanıt sunmadılar. Bu onların normal davranış biçimidir. Uluslararası topluluğun aklı salim temsilcileri bunu çoktandır anlamış durumda ve Amerikalıların bu tür suçlamalarına ciddi bakamıyor” dedi.Genel olarak uzaya nükleer silah yerleştirmenin hiçbir anlamı olmadığını kaydeden Ryabkov, “Uzay, bu tür silah için uygun değil. Dünyanın en büyük beş nükleer gücün sahip olduğu sistemler büyük oranda kara, deniz ve hava bazlı üçlüden oluşuyor. Tüm ülkeler değil, ama nükleer beşlinin büyük kısmı böyle. Bu yeterli” ifadesini kullandı.‘ABD uzayda üstünlük peşinde’Rusya’nın, 1967 Uzay Anlaşması’ndan çıkma olasılığını incelemediğini kaydeden Rus diplomat, “Bu, onlarca yıldır devam eden uluslararası anlaşmalar sistemi içinde henüz yürürlükte olan anahtar unsurlardan biri, uzay alanını düzenleyen araçlardan biri” dedi.ABD’nin uzun zamandır uzayda, özellikle uzaya silah yerleştirme konusunda üstünlük peşinde olduğunu kaydeden Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD’yle yapılan görüşmeler sonuç vermiyor’Rusya ve ABD arasında suçlamalarla ilgili yapılan görüşmelere değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:ABD’yi, görüşmeler sırasında gizli tutulması kararlaştırılan bilgileri sürekli sızdırmakla suçlayan Rus diplomat, “Önce bu konuda hiçbir bilginin açıklanmaması için ısrar ediyorlar. Ama bu konuyu bizimle görüştükten hemen sonra kendileri tüm bunları açıklıyorlar. Bu tamamen kabul edilemez. ABD’nin bu uygulamasını kınıyoruz” ifadesini kullandı.‘Stratejik güvenlik görüşmeleri için ABD’nin politikasını değiştirmesi lazım’Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıklarının stratejik istikrar konusunda bir görüşme planlayıp planlamadıkları sorusuna, “Önce onların düşmanca çizgisini değiştirmesi lazım. Sonra bu konudaki görüşmelerin faydalı olup olmayacağına karar vereceğiz. Onların politikalarını değiştirmesini bekliyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-turner-abdnin-uzaydaki-rus-tehdidine-karsi-bir-plani-var-1080857842.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, abd, sergey ryabkov, uzay