https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-abd-uzaya-nukleer-silah-yerlestirme-suclamasiyla-ilgili-hicbir-kanit-sunmadi-1081052050.html
Rusya: ABD, uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
Rusya: ABD, uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’yı uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planlamakla suçlayan ABD’nin hiçbir kanıt sunmadığını belirtti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amerikalılar bu konuyu propaganda amacıyla kullanıyor. Hiçbir dayanağı olmayan suçlamalar yöneltiyorlar. Tek bir kanıt sunmadılar. Bu onların normal davranış biçimidir. Uluslararası topluluğun aklı salim temsilcileri bunu çoktandır anlamış durumda ve Amerikalıların bu tür suçlamalarına ciddi bakamıyor” dedi.Genel olarak uzaya nükleer silah yerleştirmenin hiçbir anlamı olmadığını kaydeden Ryabkov, “Uzay, bu tür silah için uygun değil. Dünyanın en büyük beş nükleer gücün sahip olduğu sistemler büyük oranda kara, deniz ve hava bazlı üçlüden oluşuyor. Tüm ülkeler değil, ama nükleer beşlinin büyük kısmı böyle. Bu yeterli” ifadesini kullandı.‘ABD uzayda üstünlük peşinde’Rusya’nın, 1967 Uzay Anlaşması’ndan çıkma olasılığını incelemediğini kaydeden Rus diplomat, “Bu, onlarca yıldır devam eden uluslararası anlaşmalar sistemi içinde henüz yürürlükte olan anahtar unsurlardan biri, uzay alanını düzenleyen araçlardan biri” dedi.ABD’nin uzun zamandır uzayda, özellikle uzaya silah yerleştirme konusunda üstünlük peşinde olduğunu kaydeden Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD’yle yapılan görüşmeler sonuç vermiyor’Rusya ve ABD arasında suçlamalarla ilgili yapılan görüşmelere değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:ABD’yi, görüşmeler sırasında gizli tutulması kararlaştırılan bilgileri sürekli sızdırmakla suçlayan Rus diplomat, “Önce bu konuda hiçbir bilginin açıklanmaması için ısrar ediyorlar. Ama bu konuyu bizimle görüştükten hemen sonra kendileri tüm bunları açıklıyorlar. Bu tamamen kabul edilemez. ABD’nin bu uygulamasını kınıyoruz” ifadesini kullandı.‘Stratejik güvenlik görüşmeleri için ABD’nin politikasını değiştirmesi lazım’Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıklarının stratejik istikrar konusunda bir görüşme planlayıp planlamadıkları sorusuna, “Önce onların düşmanca çizgisini değiştirmesi lazım. Sonra bu konudaki görüşmelerin faydalı olup olmayacağına karar vereceğiz. Onların politikalarını değiştirmesini bekliyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-turner-abdnin-uzaydaki-rus-tehdidine-karsi-bir-plani-var-1080857842.html
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rusya, abd, abd, sergey ryabkov, uzay
rusya, abd, abd, sergey ryabkov, uzay
Rusya: ABD, uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’yı uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planlamakla suçlayan ABD’nin hiçbir kanıt sunmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amerikalılar bu konuyu propaganda amacıyla kullanıyor. Hiçbir dayanağı olmayan suçlamalar yöneltiyorlar. Tek bir kanıt sunmadılar. Bu onların normal davranış biçimidir. Uluslararası topluluğun aklı salim temsilcileri bunu çoktandır anlamış durumda ve Amerikalıların bu tür suçlamalarına ciddi bakamıyor” dedi.
Genel olarak uzaya nükleer silah yerleştirmenin hiçbir anlamı olmadığını kaydeden Ryabkov, “Uzay, bu tür silah için uygun değil. Dünyanın en büyük beş nükleer gücün sahip olduğu sistemler büyük oranda kara, deniz ve hava bazlı üçlüden oluşuyor. Tüm ülkeler değil, ama nükleer beşlinin büyük kısmı böyle. Bu yeterli” ifadesini kullandı.
‘ABD uzayda üstünlük peşinde’
Rusya’nın, 1967 Uzay Anlaşması’ndan çıkma olasılığını incelemediğini kaydeden Rus diplomat, “Bu, onlarca yıldır devam eden uluslararası anlaşmalar sistemi içinde henüz yürürlükte olan anahtar unsurlardan biri, uzay alanını düzenleyen araçlardan biri” dedi.
ABD’nin uzun zamandır uzayda, özellikle uzaya silah yerleştirme konusunda üstünlük peşinde olduğunu kaydeden Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu onların sıradan numarası. Diğer ülkeleri var olmayan niyetlerle suçluyor ve bu bahaneyle kendi çabalarını yoğunlaştırıyorlar. Oysa bu çabalar, uluslararası güvenliğe ters ve önerilerimizi tamamen göz ardı ediyor. Bunu ülke liderimiz de söyledi. Uzayı her türlü silahtan özgür tutmak için uzun zamandır mücadele ediyoruz.”
‘ABD’yle yapılan görüşmeler sonuç vermiyor’
Rusya ve ABD arasında suçlamalarla ilgili yapılan görüşmelere değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Bu konuda hiçbir ilerleme yok, olamaz da. Bunun sebebi çok açık. ABD’nin uzaya nükleer silah yerleştirme niyetinde olduğumuz yönündeki suçlamaları saçma. Daha önce defalarca vurgulandığı ve ülke liderimizin de de açıkladığı gibi böyle bir niyetimiz yok. Amerikalıların bu tür suçlamalarda bulunarak tek amaç güdüyor, Rusya’yı şeytanlaştırmak. Bu yüzden bu konudaki görüşmeler sonuç vermiyor.”
ABD’yi, görüşmeler sırasında gizli tutulması kararlaştırılan bilgileri sürekli sızdırmakla suçlayan Rus diplomat, “Önce bu konuda hiçbir bilginin açıklanmaması için ısrar ediyorlar. Ama bu konuyu bizimle görüştükten hemen sonra kendileri tüm bunları açıklıyorlar. Bu tamamen kabul edilemez. ABD’nin bu uygulamasını kınıyoruz” ifadesini kullandı.
‘Stratejik güvenlik görüşmeleri için ABD’nin politikasını değiştirmesi lazım’
Ryabkov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıklarının stratejik istikrar konusunda bir görüşme planlayıp planlamadıkları sorusuna, “Önce onların düşmanca çizgisini değiştirmesi lazım. Sonra bu konudaki görüşmelerin faydalı olup olmayacağına karar vereceğiz. Onların politikalarını değiştirmesini bekliyoruz” dedi.