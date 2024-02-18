https://sputniknews.com.tr/20240218/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-turner-abdnin-uzaydaki-rus-tehdidine-karsi-bir-plani-var-1080857842.html

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: ABD’nin uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planı var

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: ABD’nin uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planı var

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planı olduğunu belirtti. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T20:13+0300

2024-02-18T20:13+0300

2024-02-18T20:13+0300

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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, NBC News televizyonuna verdiği demeçte ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin uzayda olduğu iddia edilen Rus tehdidine karşı koymaya yönelik bir plan geliştirmeye başladığını söyledi.Turner, “Bunu gören herkes benimle aynı söylemi kullanıyor, bunun çok ciddi bir tehdit olduğu şeklinde. (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) Jake Sullivan ile bir araya geldik ve o, bu problemi çözmeye yardımcı olacağını umduğumuz planı ana hatları ile anlatmaya başladı” diye konuştu.ABD Kongre Üyesi, geçen çarşamba günü Beyaz Saray’a olası tehdide ilişkin verilerin gizliliğini kaldırma çağrısında bulunduğunu, zira Joe Biden yönetiminin geçen yıl Çin’in casus balonunda olduğu gibi eylemsizliğini örtbas etmeye çalıştığından endişelendiğini sözlerine ekledi.Turner daha önce ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Başkan Joe Biden’ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini ifade etmişti.Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin ‘istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite’ ile ilgili olduğunu vurgulamıştı.ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmiş, ABC televizyonu tehdidin Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planlarıyla bağlantılı olabileceğini geçmişti.New York Times ise, bürokratlara dayandırdığı haberinde konunun sadece Rusya’nın potansiyel planlarıyla alakalı olduğunu öne sürmüş, ayrıca bunun Kongre’yi Kiev’e yardım konusunda ikna etmek için kullanabileceğini yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu iddia ile ABD’de alarm durumuna geçilmesine tepki göstererek, yaşanan gelişmeyi ‘Beyaz Saray'ın yeni hilesi’ olarak nitelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-temsilciler-meclisinin-onemli-ismi-kieve-ukraynaya-yardimla-ilgili-kotu-haber-verdi-1077823279.html

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