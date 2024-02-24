https://sputniknews.com.tr/20240224/rus-buyukelci-yerhov-abd-ile-muttefikleri-adil-ve-bariscil-bir-cozume-en-ufak-bir-ilgi-gostermiyor-1081056103.html
Rus Büyükelçi Yerhov: ABD ile müttefikleri adil ve barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi göstermiyor
Rus Büyükelçi Yerhov: ABD ile müttefikleri adil ve barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi göstermiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle 23 Şubat tarihinde TRT AVAZ'a röportaj verdi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T14:16+0300
2024-02-24T14:16+0300
2024-02-24T14:16+0300
ukrayna krizi
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
rusya
türkiye
ukrayna
karadeniz tahıl koridoru
vladimir putin
sergey lavrov
recep tayyip erdoğan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_669c71ce7d9b969099318921171b1319.jpg
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ki özel askeri operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle TRT Avaz'ın sorularını yanıtladı.Rus Büyükelçi Yerhov, kendisine yöneltilen "Şu anda çatışmalar her iki taraf için de sıfır toplamlı bir oyun gibi görünüyor. Peki, iki yıldır devam eden çatışmayı bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve Rus yönetimi savaşın şu anki aşamasını nasıl görüyor?" sorusuna verdiği yanıtta şu sözleri kaydetti:Kiev’deki mevcut yönetimin dış politik bağımsızlığından ciddi bir şekilde bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Büyükelçi, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin şu anda adil bir barışçıl çözüme en ufak bir ilgi göstermediğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a, İstanbul müzakereleri sırasında tarafların neredeyse barış anlaşmasına vardığını söylemesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yerhov, "Hem Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov bu konuda açık konuştu: Nisan 2022’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan müzakerelerin ardından, Türk yönetiminin ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle çatışmanın çözümüne ilişkin Rusya-Ukrayna anlaşmaları üzerinde mutabık kalınmıştı. Fakat daha sonra, tam olarak bir gün sonra, Boris Johnson (muhtemelen birileri daha) Kiev’e uçtu ve Anglo-Saksonlar Kiev’in zaten prensipte hazır olan bu belgeyi imzalamasını ve uygulama koymasını yasakladı. Daha önce de söylediğim gibi, Ukrayna tarafı artık müzakere istemiyor veya yapamıyor. Görünüşe göre savaşmayı çok istiyorlar" cümlelerini dile getirdi.Türkiye'nin iki yıldır devam eden çatışmalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü Moskova'nın nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya verdiği yanıtta Yerhov şu cümleleri zikretti:Genel olarak Ankara’nın barış yapıcı potansiyelini çok iyi bildiklerinin altını çizen Yerhov, "Stalin’in dediği gibi, 'eğer dışlanmadıysa, mümkün demektir.' Ancak, şu anda kan dökülmesinin devam etmesi ve Rusya’nın 'stratejik yenilgisi' üzerine bahse girenlerin, barışı engellemeye çalışacaklarından en ufak bir şüphem yok. Bunlar, şu anda Ukrayna çatışmasında 'çıkar merkezleri' arasında denge kurmaya çalışan devletleri Zelenskiy’in kötü şöhretli 'barış formülü' gibi kurnaz dış politika maceralarına çekmeye çalışacaklar. Onları tarafsızlık ve arabuluculukla pek de bağdaşmayan bir şekilde Kiev’e askeri ve askeri-teknik yardım sağlamaya zorlayacaklar. Burada tüm umudumuz, ortaklarımızın bilgeliği, mevcut durumu aklıselim bir şekilde algılayışları ve en önemlisi de, Rusya’nın yenilgisini hiçbir şekilde öngörmeyen gelecek perspektiflerine ilişkin net vizyonlarıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/rus-buyukelci-yerhov-turkiyede-hep-bir-calisma-alanimiz-oluyor-sikilmaya-vaktimiz-yok-1080598581.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_52:0:700:486_1920x0_80_0_0_9d44e6d9807877ce5bef115b6b72b3bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, ukrayna, karadeniz tahıl koridoru, vladimir putin, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, ukrayna, karadeniz tahıl koridoru, vladimir putin, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan
Rus Büyükelçi Yerhov: ABD ile müttefikleri adil ve barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi göstermiyor
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle 23 Şubat tarihinde TRT AVAZ'a röportaj verdi.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ki özel askeri operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle TRT Avaz'ın sorularını yanıtladı.
Rus Büyükelçi Yerhov, kendisine yöneltilen "Şu anda çatışmalar her iki taraf için de sıfır toplamlı bir oyun gibi görünüyor. Peki, iki yıldır devam eden çatışmayı bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve Rus yönetimi savaşın şu anki aşamasını nasıl görüyor?" sorusuna verdiği yanıtta şu sözleri kaydetti:
Neden sıfır toplamlı bir oyun ki? Bence genel toplam sıfır değil, daha çok 'eksi'. Silahlı faaliyetler sürüyor, her gün siviller, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere insanlar ölüyor. Daha geçen hafta Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentindeki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu aralarında kadınlar ve hatta bir aylık bebeğin de bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Çatışma, Batı’nın yaptırımları sonucunda ticari ve ekonomik bağların zayıflaması nedeniyle gözle görülür kayıplar yaşayan örneğin Türkiye gibi komşularımızın ve ortaklarımızın çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla mevcut durumun birilerini memnun edebileceğini sanmıyorum. Elbette, pek sevilen 'böl ve yönet ilkesini' pratikte uygulayarak en başından beri çatışmayı kızıştırıp şimdi de çatışmanın tırmanmasını ve yayılmasını arzulayanlar hariç.
Kiev’deki mevcut yönetimin dış politik bağımsızlığından ciddi bir şekilde bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Büyükelçi, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin şu anda adil bir barışçıl çözüme en ufak bir ilgi göstermediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a, İstanbul müzakereleri sırasında tarafların neredeyse barış anlaşmasına vardığını söylemesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yerhov, "Hem Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov bu konuda açık konuştu: Nisan 2022’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan müzakerelerin ardından, Türk yönetiminin ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle çatışmanın çözümüne ilişkin Rusya-Ukrayna anlaşmaları üzerinde mutabık kalınmıştı. Fakat daha sonra, tam olarak bir gün sonra, Boris Johnson (muhtemelen birileri daha) Kiev’e uçtu ve Anglo-Saksonlar Kiev’in zaten prensipte hazır olan bu belgeyi imzalamasını ve uygulama koymasını yasakladı. Daha önce de söylediğim gibi, Ukrayna tarafı artık müzakere istemiyor veya yapamıyor. Görünüşe göre savaşmayı çok istiyorlar" cümlelerini dile getirdi.
Türkiye'nin iki yıldır devam eden çatışmalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü Moskova'nın nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya verdiği yanıtta Yerhov şu cümleleri zikretti:
Türkiye’nin, müzakerelerin düzenlenmesi ve belirli çözüm formüllerine ulaşılması konusunda çatışmanın taraflarına pratik katkı sunma arzusu, kesinlikle olumlu bir değerlendirmeyi hak ediyor. Bunu bir kez Türkiye’nin yardımıyla yapmayı başardık fakat anlaşma bölge dışı güçler tarafından engellendi. Ayrıca, Türkiye’nin sözde Karadeniz Girişimi'ndeki proaktif rolünün de farkındayız, bu arada, bu girişimin süresinin uzatılması, Tahıl Anlaşması'nın Rusya ile ilgili hükümlerinin yerine getirilmemesi için her türlü çabayı gösteren aynı bölge dışı güçler tarafından imkansız hale getirildi.
Genel olarak Ankara’nın barış yapıcı potansiyelini çok iyi bildiklerinin altını çizen Yerhov, "Stalin’in dediği gibi, 'eğer dışlanmadıysa, mümkün demektir.' Ancak, şu anda kan dökülmesinin devam etmesi ve Rusya’nın 'stratejik yenilgisi' üzerine bahse girenlerin, barışı engellemeye çalışacaklarından en ufak bir şüphem yok. Bunlar, şu anda Ukrayna çatışmasında 'çıkar merkezleri' arasında denge kurmaya çalışan devletleri Zelenskiy’in kötü şöhretli 'barış formülü' gibi kurnaz dış politika maceralarına çekmeye çalışacaklar. Onları tarafsızlık ve arabuluculukla pek de bağdaşmayan bir şekilde Kiev’e askeri ve askeri-teknik yardım sağlamaya zorlayacaklar. Burada tüm umudumuz, ortaklarımızın bilgeliği, mevcut durumu aklıselim bir şekilde algılayışları ve en önemlisi de, Rusya’nın yenilgisini hiçbir şekilde öngörmeyen gelecek perspektiflerine ilişkin net vizyonlarıdır" dedi.