https://sputniknews.com.tr/20240224/rus-buyukelci-yerhov-abd-ile-muttefikleri-adil-ve-bariscil-bir-cozume-en-ufak-bir-ilgi-gostermiyor-1081056103.html

Rus Büyükelçi Yerhov: ABD ile müttefikleri adil ve barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi göstermiyor

Rus Büyükelçi Yerhov: ABD ile müttefikleri adil ve barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi göstermiyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle 23 Şubat tarihinde TRT AVAZ'a röportaj verdi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T14:16+0300

2024-02-24T14:16+0300

2024-02-24T14:16+0300

ukrayna krizi

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

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ukrayna

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vladimir putin

sergey lavrov

recep tayyip erdoğan

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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ki özel askeri operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle TRT Avaz'ın sorularını yanıtladı.Rus Büyükelçi Yerhov, kendisine yöneltilen "Şu anda çatışmalar her iki taraf için de sıfır toplamlı bir oyun gibi görünüyor. Peki, iki yıldır devam eden çatışmayı bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve Rus yönetimi savaşın şu anki aşamasını nasıl görüyor?" sorusuna verdiği yanıtta şu sözleri kaydetti:Kiev’deki mevcut yönetimin dış politik bağımsızlığından ciddi bir şekilde bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Büyükelçi, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin şu anda adil bir barışçıl çözüme en ufak bir ilgi göstermediğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a, İstanbul müzakereleri sırasında tarafların neredeyse barış anlaşmasına vardığını söylemesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yerhov, "Hem Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov bu konuda açık konuştu: Nisan 2022’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan müzakerelerin ardından, Türk yönetiminin ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle çatışmanın çözümüne ilişkin Rusya-Ukrayna anlaşmaları üzerinde mutabık kalınmıştı. Fakat daha sonra, tam olarak bir gün sonra, Boris Johnson (muhtemelen birileri daha) Kiev’e uçtu ve Anglo-Saksonlar Kiev’in zaten prensipte hazır olan bu belgeyi imzalamasını ve uygulama koymasını yasakladı. Daha önce de söylediğim gibi, Ukrayna tarafı artık müzakere istemiyor veya yapamıyor. Görünüşe göre savaşmayı çok istiyorlar" cümlelerini dile getirdi.Türkiye'nin iki yıldır devam eden çatışmalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü Moskova'nın nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya verdiği yanıtta Yerhov şu cümleleri zikretti:Genel olarak Ankara’nın barış yapıcı potansiyelini çok iyi bildiklerinin altını çizen Yerhov, "Stalin’in dediği gibi, 'eğer dışlanmadıysa, mümkün demektir.' Ancak, şu anda kan dökülmesinin devam etmesi ve Rusya’nın 'stratejik yenilgisi' üzerine bahse girenlerin, barışı engellemeye çalışacaklarından en ufak bir şüphem yok. Bunlar, şu anda Ukrayna çatışmasında 'çıkar merkezleri' arasında denge kurmaya çalışan devletleri Zelenskiy’in kötü şöhretli 'barış formülü' gibi kurnaz dış politika maceralarına çekmeye çalışacaklar. Onları tarafsızlık ve arabuluculukla pek de bağdaşmayan bir şekilde Kiev’e askeri ve askeri-teknik yardım sağlamaya zorlayacaklar. Burada tüm umudumuz, ortaklarımızın bilgeliği, mevcut durumu aklıselim bir şekilde algılayışları ve en önemlisi de, Rusya’nın yenilgisini hiçbir şekilde öngörmeyen gelecek perspektiflerine ilişkin net vizyonlarıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240210/rus-buyukelci-yerhov-turkiyede-hep-bir-calisma-alanimiz-oluyor-sikilmaya-vaktimiz-yok-1080598581.html

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, rusya, türkiye, ukrayna, karadeniz tahıl koridoru, vladimir putin, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan