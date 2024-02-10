https://sputniknews.com.tr/20240210/rus-buyukelci-yerhov-turkiyede-hep-bir-calisma-alanimiz-oluyor-sikilmaya-vaktimiz-yok-1080598581.html

Rus Büyükelçi Yerhov: Türkiye’de hep bir çalışma alanımız oluyor, sıkılmaya vaktimiz yok

Rus Büyükelçi Yerhov: Türkiye’de hep bir çalışma alanımız oluyor, sıkılmaya vaktimiz yok

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, 10 Şubat günü Rusya’da kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus-Türk ve genel olarak... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T13:10+0300

2024-02-10T13:10+0300

2024-02-10T13:10+0300

türkiye

aleksei v. yerhov

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

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türk-rus ilişkileri

türkiye-rusya ilişkileri

seçimler

deprem

kahramanmaraş

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Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Komik bir şarkıda dendiği gibi, ‘çetin bir yıldı, önceki yıla göre daha çetindi’. Gerçekten de pandemi bitti derken sayısız kaygılarımıza yeniler eklendi” ifadesini kullandı.Geçen yılın trajik bir olayla başladığına dikkat çeken Yerhov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğunu ve büyük yıkımlara yol açtığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Daha sonra Türkiye’de seçimlerin yaşandığını anımsatan Rus diplomat, seçimleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Özellikle de bazı siyasetçilerin, tamamen Türkiye için siyasi oyuna Rus-Türk ilişkileri konusunu dahil etmeye çalışması dikkatimizi çekti. Ardından Türkiye’nin devlet yapılarında yeni atamalar oldu ve yeni değişiklikleri dikkate alarak iletişim sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık” ifadesini kullandı.Geçen yılın sonunda da ABD yaptırımları yüzünden Rusya-Türkiye ikili ticari ve ekonomik ilişkilerinde büyük zorlukların meydana geldiğini anımsatan Yerhov, “Heyetler değişimi, vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma, onlara konsolosluk hizmetlerini sunma yönündeki mevcut çalışmalara ek olarak tüm bunları yapmak zorunda kaldık. Yani Türkiye yönünde diplomasimizin hep bir faaliyet alanı var. Sıkılmaya vaktimiz yok” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-istanbul-baskonsolosu-turkiye-rus-kulturunu-yasaklama-gericiligine-kapilmiyor-1080596738.html

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aleksei v. yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, türkiye, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, seçimler, deprem, kahramanmaraş