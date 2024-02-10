https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-istanbul-baskonsolosu-turkiye-rus-kulturunu-yasaklama-gericiligine-kapilmiyor-1080596738.html
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor
Rus kültürel mirasının Türkiye’de biliniyor ve seviliyor olduğunu kaydeden İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye’nin Rus kültürünü yasaklama girişimleri... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T12:31+0300
2024-02-10T12:31+0300
2024-02-10T13:09+0300
rusya
türkiye
andrey buravov
başkonsolosluk
abd
avrupa birliği
rus kültürü
çehov
anton çehov
ukrayna
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075170722_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_99cfe58ca7bd56b351c3efbf4783bfda.jpg
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik’e açıklamasında, “Rus kültürünü yasaklama çabalarına ve uluslararası toplumun tüm duyarlı temsilcilerinin bu çabalara karşı çıkmasına gelince Türkiye bu anlamda müstesna bir ülke. Bu ülkede Rus klasik müzik ve edebiyat biliniyor ve seviliyor. Günümüzde Washington, Brüksel ve diğer ‘uygar’ Batı başkentlerindeki iktidarların davranışına has şekilde Orta Çağ gericiliğine kapılmıyorlar” ifadesini kullandı.Örnek olarak tiyatro yönetmeni Kemal Başar’ın, Sovyet oyun yazarı Aleksey Arbuzov’un ‘Zavallı Marat’ım’ adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununa işaret eden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul’daki Tiyatro Keyfi stüdyosunun yönetmeni Kemal Başar, Batı ülkelerinin Rus kültürünü yasaklama çabalarının ilkel olduğunu ve diğer halklara kültürünü anlatma özgürlüğünü kıstığını söyledi. Başar, Arbuzov’un oyununu içeren turun ardından Anton Çehov’un mirasına, özellikle de ‘Martı’ oyununa dönmeyi planladığını kaydetti.'Batı’daki hamiler Kiev’e Moskova’yla diyalog başlatmasına engel oluyor'Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Batı’daki hamilerin Ukrayna’ya Rusya’yla diyalog yönünde ilerlemesine engel olduğunu belirtti.Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, “Bilindiği gibi Rusya müzakereleri asla reddetmedi. Rusya yönetimiyle her türlü diyaloğu yasaklayan Ukrayna lideri ve onun Batı’daki hamileriydi. Batılılar, Kiev’in bu yöndeki hareketini engellemek için ellerinden geleni yapıyor, diyalogdan caydırıyor ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma umuduyla kontrol ettikleri Kiev rejimine yeni, daha ölümcül silahlar sağlıyor. Ama bu planların başarısızlığa mahkum olduğu açık” dedi.Cephedeki durumun bunun kanıtı olduğunu kaydeden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240207/hamastan-ateskes-icin-garantor-teklifi-turkiye-rusya-misir-katar-ve-birlemis-milletler-1080519546.html
rusya
avrupa birliği
ukrayna
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075170722_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_2da2c6e03029940ff10cc5abce27271c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, andrey buravov, başkonsolosluk, abd, avrupa birliği, rus kültürü, çehov, anton çehov, ukrayna, ukrayna krizi, tiyatro
rusya, türkiye, andrey buravov, başkonsolosluk, abd, avrupa birliği, rus kültürü, çehov, anton çehov, ukrayna, ukrayna krizi, tiyatro
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor
12:31 10.02.2024 (güncellendi: 13:09 10.02.2024)
Rus kültürel mirasının Türkiye’de biliniyor ve seviliyor olduğunu kaydeden İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye’nin Rus kültürünü yasaklama girişimleri şeklinde tezahür eden gericiliğe kapılmadığını belirtti.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik’e açıklamasında, “Rus kültürünü yasaklama çabalarına ve uluslararası toplumun tüm duyarlı temsilcilerinin bu çabalara karşı çıkmasına gelince Türkiye bu anlamda müstesna bir ülke. Bu ülkede Rus klasik müzik ve edebiyat biliniyor ve seviliyor. Günümüzde Washington, Brüksel ve diğer ‘uygar’ Batı başkentlerindeki iktidarların davranışına has şekilde Orta Çağ gericiliğine kapılmıyorlar” ifadesini kullandı.
Örnek olarak tiyatro yönetmeni Kemal Başar’ın, Sovyet oyun yazarı Aleksey Arbuzov’un ‘Zavallı Marat’ım’ adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununa işaret eden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu yapımın, yerel tiyatrolarından birinin sahnesinde ‘Söz Veriyorum’ adıyla sunulan ilk gösterimini izlemekten mutluluk duydum. Bu etkinliğin derin sembolizmi, oyunun arka planını oluşturan Leningrad kuşatmasıyla ilgili iki önemli tarih arifesinde çıkmış olması. Bunlar, Leningrad kuşatmasının kısmen kaldırıldığı 18 Ocak ve tamamen kaldırıldığı 27 Ocak günleri. Bu anlamda, Türk yönetmenin girişimi sadece daha önce belirttiklerimin altını çiziyor ve kalplerimize minnettarlık duygusunu uyandırıyor.
İstanbul’daki Tiyatro Keyfi stüdyosunun yönetmeni Kemal Başar, Batı ülkelerinin Rus kültürünü yasaklama çabalarının ilkel olduğunu ve diğer halklara kültürünü anlatma özgürlüğünü kıstığını söyledi. Başar, Arbuzov’un oyununu içeren turun ardından Anton Çehov’un mirasına, özellikle de ‘Martı’ oyununa dönmeyi planladığını kaydetti.
'Batı’daki hamiler Kiev’e Moskova’yla diyalog başlatmasına engel oluyor'
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Batı’daki hamilerin Ukrayna’ya Rusya’yla diyalog yönünde ilerlemesine engel olduğunu belirtti.
Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, “Bilindiği gibi Rusya müzakereleri asla reddetmedi. Rusya yönetimiyle her türlü diyaloğu yasaklayan Ukrayna lideri ve onun Batı’daki hamileriydi. Batılılar, Kiev’in bu yöndeki hareketini engellemek için ellerinden geleni yapıyor, diyalogdan caydırıyor ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma umuduyla kontrol ettikleri Kiev rejimine yeni, daha ölümcül silahlar sağlıyor. Ama bu planların başarısızlığa mahkum olduğu açık” dedi.
Cephedeki durumun bunun kanıtı olduğunu kaydeden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özel askeri harekatta belirlenen hedeflere ulaşılacak. Bunun hangi yöntemlerle yapılacağı ise karşı tarafın, mevcut gerçeklikler ve ülkemizin meşru çıkarlarının sağlanması temelinde anlaşmaya varmaya hazır olup olmadığına bağlı.