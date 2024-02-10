https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-istanbul-baskonsolosu-turkiye-rus-kulturunu-yasaklama-gericiligine-kapilmiyor-1080596738.html

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor

Rus kültürel mirasının Türkiye’de biliniyor ve seviliyor olduğunu kaydeden İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye’nin Rus kültürünü yasaklama girişimleri... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T12:31+0300

2024-02-10T12:31+0300

2024-02-10T13:09+0300

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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik’e açıklamasında, “Rus kültürünü yasaklama çabalarına ve uluslararası toplumun tüm duyarlı temsilcilerinin bu çabalara karşı çıkmasına gelince Türkiye bu anlamda müstesna bir ülke. Bu ülkede Rus klasik müzik ve edebiyat biliniyor ve seviliyor. Günümüzde Washington, Brüksel ve diğer ‘uygar’ Batı başkentlerindeki iktidarların davranışına has şekilde Orta Çağ gericiliğine kapılmıyorlar” ifadesini kullandı.Örnek olarak tiyatro yönetmeni Kemal Başar’ın, Sovyet oyun yazarı Aleksey Arbuzov’un ‘Zavallı Marat’ım’ adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununa işaret eden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul’daki Tiyatro Keyfi stüdyosunun yönetmeni Kemal Başar, Batı ülkelerinin Rus kültürünü yasaklama çabalarının ilkel olduğunu ve diğer halklara kültürünü anlatma özgürlüğünü kıstığını söyledi. Başar, Arbuzov’un oyununu içeren turun ardından Anton Çehov’un mirasına, özellikle de ‘Martı’ oyununa dönmeyi planladığını kaydetti.'Batı’daki hamiler Kiev’e Moskova’yla diyalog başlatmasına engel oluyor'Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Batı’daki hamilerin Ukrayna’ya Rusya’yla diyalog yönünde ilerlemesine engel olduğunu belirtti.Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, “Bilindiği gibi Rusya müzakereleri asla reddetmedi. Rusya yönetimiyle her türlü diyaloğu yasaklayan Ukrayna lideri ve onun Batı’daki hamileriydi. Batılılar, Kiev’in bu yöndeki hareketini engellemek için ellerinden geleni yapıyor, diyalogdan caydırıyor ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma umuduyla kontrol ettikleri Kiev rejimine yeni, daha ölümcül silahlar sağlıyor. Ama bu planların başarısızlığa mahkum olduğu açık” dedi.Cephedeki durumun bunun kanıtı olduğunu kaydeden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, türkiye, andrey buravov, başkonsolosluk, abd, avrupa birliği, rus kültürü, çehov, anton çehov, ukrayna, ukrayna krizi, tiyatro