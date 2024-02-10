Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'2300-2400'lü yıllarda dünya artık yaşanmaz hale gelecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD, F-16 sözünü tutacak mı?
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
14 Şubat Sevgililer Günü için: Tarihin en iyi aşk filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ‘kasap’
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
07:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
07:15
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
9 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
08:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
08:46
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
10:13
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
10:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
10:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
12:17
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
12:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
16:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
16:17
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
16:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
16:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
17:18
1 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
17:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:53
2 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:12
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-istanbul-baskonsolosu-turkiye-rus-kulturunu-yasaklama-gericiligine-kapilmiyor-1080596738.html
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor
Rus kültürel mirasının Türkiye’de biliniyor ve seviliyor olduğunu kaydeden İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye’nin Rus kültürünü yasaklama girişimleri... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T12:31+0300
2024-02-10T13:09+0300
rusya
türkiye
andrey buravov
başkonsolosluk
abd
avrupa birliği
rus kültürü
çehov
anton çehov
ukrayna
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075170722_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_99cfe58ca7bd56b351c3efbf4783bfda.jpg
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik’e açıklamasında, “Rus kültürünü yasaklama çabalarına ve uluslararası toplumun tüm duyarlı temsilcilerinin bu çabalara karşı çıkmasına gelince Türkiye bu anlamda müstesna bir ülke. Bu ülkede Rus klasik müzik ve edebiyat biliniyor ve seviliyor. Günümüzde Washington, Brüksel ve diğer ‘uygar’ Batı başkentlerindeki iktidarların davranışına has şekilde Orta Çağ gericiliğine kapılmıyorlar” ifadesini kullandı.Örnek olarak tiyatro yönetmeni Kemal Başar’ın, Sovyet oyun yazarı Aleksey Arbuzov’un ‘Zavallı Marat’ım’ adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununa işaret eden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul’daki Tiyatro Keyfi stüdyosunun yönetmeni Kemal Başar, Batı ülkelerinin Rus kültürünü yasaklama çabalarının ilkel olduğunu ve diğer halklara kültürünü anlatma özgürlüğünü kıstığını söyledi. Başar, Arbuzov’un oyununu içeren turun ardından Anton Çehov’un mirasına, özellikle de ‘Martı’ oyununa dönmeyi planladığını kaydetti.'Batı’daki hamiler Kiev’e Moskova’yla diyalog başlatmasına engel oluyor'Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Batı’daki hamilerin Ukrayna’ya Rusya’yla diyalog yönünde ilerlemesine engel olduğunu belirtti.Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, “Bilindiği gibi Rusya müzakereleri asla reddetmedi. Rusya yönetimiyle her türlü diyaloğu yasaklayan Ukrayna lideri ve onun Batı’daki hamileriydi. Batılılar, Kiev’in bu yöndeki hareketini engellemek için ellerinden geleni yapıyor, diyalogdan caydırıyor ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma umuduyla kontrol ettikleri Kiev rejimine yeni, daha ölümcül silahlar sağlıyor. Ama bu planların başarısızlığa mahkum olduğu açık” dedi.Cephedeki durumun bunun kanıtı olduğunu kaydeden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240207/hamastan-ateskes-icin-garantor-teklifi-turkiye-rusya-misir-katar-ve-birlemis-milletler-1080519546.html
rusya
avrupa birliği
ukrayna
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075170722_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_2da2c6e03029940ff10cc5abce27271c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, andrey buravov, başkonsolosluk, abd, avrupa birliği, rus kültürü, çehov, anton çehov, ukrayna, ukrayna krizi, tiyatro
rusya, türkiye, andrey buravov, başkonsolosluk, abd, avrupa birliği, rus kültürü, çehov, anton çehov, ukrayna, ukrayna krizi, tiyatro

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Türkiye, Rus kültürünü yasaklama gericiliğine kapılmıyor

12:31 10.02.2024 (güncellendi: 13:09 10.02.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan-Putin görüşmesi
Erdoğan-Putin görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Rus kültürel mirasının Türkiye’de biliniyor ve seviliyor olduğunu kaydeden İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye’nin Rus kültürünü yasaklama girişimleri şeklinde tezahür eden gericiliğe kapılmadığını belirtti.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Sputnik’e açıklamasında, “Rus kültürünü yasaklama çabalarına ve uluslararası toplumun tüm duyarlı temsilcilerinin bu çabalara karşı çıkmasına gelince Türkiye bu anlamda müstesna bir ülke. Bu ülkede Rus klasik müzik ve edebiyat biliniyor ve seviliyor. Günümüzde Washington, Brüksel ve diğer ‘uygar’ Batı başkentlerindeki iktidarların davranışına has şekilde Orta Çağ gericiliğine kapılmıyorlar” ifadesini kullandı.
Örnek olarak tiyatro yönetmeni Kemal Başar’ın, Sovyet oyun yazarı Aleksey Arbuzov’un ‘Zavallı Marat’ım’ adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununa işaret eden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu yapımın, yerel tiyatrolarından birinin sahnesinde ‘Söz Veriyorum’ adıyla sunulan ilk gösterimini izlemekten mutluluk duydum. Bu etkinliğin derin sembolizmi, oyunun arka planını oluşturan Leningrad kuşatmasıyla ilgili iki önemli tarih arifesinde çıkmış olması. Bunlar, Leningrad kuşatmasının kısmen kaldırıldığı 18 Ocak ve tamamen kaldırıldığı 27 Ocak günleri. Bu anlamda, Türk yönetmenin girişimi sadece daha önce belirttiklerimin altını çiziyor ve kalplerimize minnettarlık duygusunu uyandırıyor.
İstanbul’daki Tiyatro Keyfi stüdyosunun yönetmeni Kemal Başar, Batı ülkelerinin Rus kültürünü yasaklama çabalarının ilkel olduğunu ve diğer halklara kültürünü anlatma özgürlüğünü kıstığını söyledi. Başar, Arbuzov’un oyununu içeren turun ardından Anton Çehov’un mirasına, özellikle de ‘Martı’ oyununa dönmeyi planladığını kaydetti.

'Batı’daki hamiler Kiev’e Moskova’yla diyalog başlatmasına engel oluyor'

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Batı’daki hamilerin Ukrayna’ya Rusya’yla diyalog yönünde ilerlemesine engel olduğunu belirtti.
Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, “Bilindiği gibi Rusya müzakereleri asla reddetmedi. Rusya yönetimiyle her türlü diyaloğu yasaklayan Ukrayna lideri ve onun Batı’daki hamileriydi. Batılılar, Kiev’in bu yöndeki hareketini engellemek için ellerinden geleni yapıyor, diyalogdan caydırıyor ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma umuduyla kontrol ettikleri Kiev rejimine yeni, daha ölümcül silahlar sağlıyor. Ama bu planların başarısızlığa mahkum olduğu açık” dedi.
Cephedeki durumun bunun kanıtı olduğunu kaydeden Buravov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özel askeri harekatta belirlenen hedeflere ulaşılacak. Bunun hangi yöntemlerle yapılacağı ise karşı tarafın, mevcut gerçeklikler ve ülkemizin meşru çıkarlarının sağlanması temelinde anlaşmaya varmaya hazır olup olmadığına bağlı.
Gazze Şeridi İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'tan ateşkes için garantör teklifi: Türkiye, Rusya, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler
7 Şubat, 22:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала