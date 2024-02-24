https://sputniknews.com.tr/20240224/nuland-kieve-yapilan-yardim-abd-ekonomisine-geri-donecek-1081069050.html

Nuland: Kiev'e yapılan yardım ABD ekonomisine geri dönecek

Nuland: Kiev'e yapılan yardım ABD ekonomisine geri dönecek

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Ukrayna’ya yapılan mali yardımın silah alımı için Amerikan ekonomisine geri döneceğini belirtti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T23:25+0300

2024-02-24T23:25+0300

2024-02-24T23:25+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

yardım

askeri yardım

ekonomi

kapitalizm

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna'ya tahsis ettiği mali yardımın büyük kısmının Amerikan ekonomisinde kaldığını söyledi.Nuland, “Bu paranın büyük kısmının, yüksek ücretli iş alanları da dahil olmak üzere, silah üretimi için doğrudan Amerikan ekonomisine geri döndüğünü unutmamalıyız” dedi. ABD yetkilileri, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.

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abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, ekonomi, kapitalizm