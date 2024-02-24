https://sputniknews.com.tr/20240224/nuland-kieve-yapilan-yardim-abd-ekonomisine-geri-donecek-1081069050.html
Nuland: Kiev'e yapılan yardım ABD ekonomisine geri dönecek
Nuland: Kiev'e yapılan yardım ABD ekonomisine geri dönecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Ukrayna’ya yapılan mali yardımın silah alımı için Amerikan ekonomisine geri döneceğini belirtti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T23:25+0300
2024-02-24T23:25+0300
2024-02-24T23:25+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
yardım
askeri yardım
ekonomi
kapitalizm
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna'ya tahsis ettiği mali yardımın büyük kısmının Amerikan ekonomisinde kaldığını söyledi.Nuland, “Bu paranın büyük kısmının, yüksek ücretli iş alanları da dahil olmak üzere, silah üretimi için doğrudan Amerikan ekonomisine geri döndüğünü unutmamalıyız” dedi. ABD yetkilileri, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240224/g7-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-bildiriyi-kabul-etti-1081068395.html
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abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, ekonomi, kapitalizm
abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, ekonomi, kapitalizm
Nuland: Kiev'e yapılan yardım ABD ekonomisine geri dönecek
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, Ukrayna’ya yapılan mali yardımın silah alımı için Amerikan ekonomisine geri döneceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna'ya tahsis ettiği mali yardımın büyük kısmının Amerikan ekonomisinde kaldığını söyledi.
Nuland, “Bu paranın büyük kısmının, yüksek ücretli iş alanları da dahil olmak üzere, silah üretimi için doğrudan Amerikan ekonomisine geri döndüğünü unutmamalıyız” dedi.
ABD yetkilileri, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.