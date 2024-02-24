https://sputniknews.com.tr/20240224/murat-kurum-kandil-uzlasisinin-adayi-imamogludur-1081068553.html
Murat Kurum: Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur
Murat Kurum: Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T22:40+0300
2024-02-24T22:40+0300
2024-02-24T22:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
ekrem imamoğlu
sancaktepe
istanbul
31 mart yerel seçimleri
yerel seçim
kandil
metro
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081017980_0:0:2462:1386_1920x0_80_0_0_c517f042110a8486c46e25f1d7265586.jpg
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi. Mevcut İBB yönetiminin Sancaktepe’de hafriyat dökerek kapattığı metro hattına değinen Kurum, "31 Mart akşamı Sancaktepe için yapılan metro çukurlarına hafriyat dökenlere gereken cevabı Sancaktepe verecek. Biz her zaman milletimizle beraber olduk. Milletimizin güzel yarınları için çalıştık. Onlar, o metro çukuruna hafriyat dökse de biz Sancaktepe’ye metroyu getireceğiz" şeklinde konuştu.'Kandil Uzlaşısı'nın adayı'5 yıllık süreçte İmamoğlu yönetiminin heybelerinin boş olduğunu dile getiren Kurum, "Karneleri sıfır. Heybeleri boş. Heybelerinde İstanbul’u anlatacak hiçbir şeyleri yok. Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var. 'Kandil Uzlaşısı' etrafında o kirli pazarlıklar var. Çok net ve açık söylüyorum, ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.Eser siyaseti yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul’un güzel insanları 31 Mart akşamı Sultan Fatih’in şehrinde en güzel cevabı yine sandıkta verecek, yine eser siyaseti diyecek. Milletimizin elini bir tuttuk, o eli hiç bırakmadık. Söz verdik, sözlerimizin hepsini tuttuk. Şimdi de İstanbullulara söz veriyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul’un kardeşi olacağız, evladı olacağız. Hep birlikte İstanbul’umuzun yarınları için, İstanbul’umuzun gençleri, kadınları için çalışacağız” dedi.31 Mart akşamı İstanbul’un özgürlüğüne kavuşacağına vurgu yapan Kurum, "31 Mart akşamı İstanbul’un 39 ilçesinde ‘Kandil İttifakı’na gereken cevabı sandıkta verecek miyiz? 31 Mart’ta İstanbul’un muradı diyecek miyiz?’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/cemal-canpolat-adaylari-imamoglu-belirliyor-genel-merkezin-etkisi-yok-1080922256.html
sancaktepe
istanbul
kandil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1081017980_0:0:2462:1848_1920x0_80_0_0_502947de6e519d3ff01f32d463e5757a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum, ekrem imamoğlu, sancaktepe, istanbul, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçim, kandil, metro
murat kurum, ekrem imamoğlu, sancaktepe, istanbul, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçim, kandil, metro
Murat Kurum: Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur
22:40 24.02.2024 (güncellendi: 22:41 24.02.2024)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi. Mevcut İBB yönetiminin Sancaktepe’de hafriyat dökerek kapattığı metro hattına değinen Kurum, "31 Mart akşamı Sancaktepe için yapılan metro çukurlarına hafriyat dökenlere gereken cevabı Sancaktepe verecek. Biz her zaman milletimizle beraber olduk. Milletimizin güzel yarınları için çalıştık. Onlar, o metro çukuruna hafriyat dökse de biz Sancaktepe’ye metroyu getireceğiz" şeklinde konuştu.
'Kandil Uzlaşısı'nın adayı'
5 yıllık süreçte İmamoğlu yönetiminin heybelerinin boş olduğunu dile getiren Kurum, "Karneleri sıfır. Heybeleri boş. Heybelerinde İstanbul’u anlatacak hiçbir şeyleri yok. Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var. 'Kandil Uzlaşısı' etrafında o kirli pazarlıklar var. Çok net ve açık söylüyorum, ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.
Eser siyaseti yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul’un güzel insanları 31 Mart akşamı Sultan Fatih’in şehrinde en güzel cevabı yine sandıkta verecek, yine eser siyaseti diyecek. Milletimizin elini bir tuttuk, o eli hiç bırakmadık. Söz verdik, sözlerimizin hepsini tuttuk. Şimdi de İstanbullulara söz veriyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul’un kardeşi olacağız, evladı olacağız. Hep birlikte İstanbul’umuzun yarınları için, İstanbul’umuzun gençleri, kadınları için çalışacağız” dedi.
31 Mart akşamı İstanbul’un özgürlüğüne kavuşacağına vurgu yapan Kurum, "31 Mart akşamı İstanbul’un 39 ilçesinde ‘Kandil İttifakı’na gereken cevabı sandıkta verecek miyiz? 31 Mart’ta İstanbul’un muradı diyecek miyiz?’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.