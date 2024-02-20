Cemal Canpolat: Adayları İmamoğlu belirliyor, Genel Merkezin etkisi yok

"Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen adaylar var. Mesela Ali Rıza Akyüz var, seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşım. İl kongresinde Ekrem Bey'i desteklediğini söyledi, bari onu koy. Kadın başkan mı arıyorsun ilçe başkanını koy. Başarılı bir ilçe başkanıdır. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdiği doktoru getiriyorsun, Bakırköy’e aday gösteriyorsun. Ekrem İmamoğlu’nun babasının doktoru.(CHP’nin kurumsal iradesi kime ipotek edildi?) Adayların belirlemesinde Genel Merkez’in hiçbir etkisinin, hiçbir yetkisinin olmadığı görülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kararı veriyor Genel Merkez de onaylıyor bunu. İstanbul’da mülakat Ekrem Bey’in yardımcıları, onun tayin ettiği danışmanları üzerinde yapılan mülakatlar. Bu parti mülakatı olmaz ki bu belediye mülakatı olur. CHP geleneklerine bu uygun değil. Hepsini birlikte yaptılar. Sonra bütün faturayı, ihaleyi Kemal Bey’e yıktılar. Kemal Bey’i tartıştırdılar. Aynı adamlar aldılar yönetime getirdiler. Sonra bu adamlar bizim adaylığımızda bizi tartıştı. Şimdi de 2 gündür partinin Genel Başkanı Özgür Özel’i tartışıyorlar.