https://sputniknews.com.tr/20240220/fatih-erbakan-bizim-degerlendirmemiz-istanbulda-ekrem-beyin-kazanabilecegi-yonunde-1080921813.html
Fatih Erbakan: Bizim değerlendirmemiz İstanbul’da Ekrem Bey’in kazanabileceği yönünde
Fatih Erbakan: Bizim değerlendirmemiz İstanbul’da Ekrem Bey’in kazanabileceği yönünde
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde" dedi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T15:46+0300
2024-02-20T15:46+0300
2024-02-20T15:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
fatih erbakan
yeniden refah partisi
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
ak parti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_0:89:3324:1959_1920x0_80_0_0_4d79b55610936f12a7051827401507c7.jpg
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala yaptığı açıklamada, "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diye konuştu.Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiklerini belirterek, CHP'nin Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi ilçelerde sürpriz yapabileceğini dile getirdi.'Ankara'da Mansur Bey kazanır'Erbakan şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240214/imamoglu-acikladi-kanal-istanbulun-imar-plani-iptal-edildi-1080720246.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_9d0b655a260b472a834d4f5eed88a984.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih erbakan, yeniden refah partisi, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, ak parti
fatih erbakan, yeniden refah partisi, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, ak parti
Fatih Erbakan: Bizim değerlendirmemiz İstanbul’da Ekrem Bey’in kazanabileceği yönünde
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde" dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala yaptığı açıklamada, "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diye konuştu.
Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan
Fatih Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiklerini belirterek, CHP'nin Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi ilçelerde sürpriz yapabileceğini dile getirdi.
'Ankara'da Mansur Bey kazanır'
"Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp. Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”