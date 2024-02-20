Fatih Erbakan: Bizim değerlendirmemiz İstanbul’da Ekrem Bey’in kazanabileceği yönünde

"Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp. Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”