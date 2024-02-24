Muharrem İnce’den Lütfü Savaş değerlendirmesi: Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal

Bunu SHP denedi geçmişte, ne olduğunu herkes gördü bir parti gitti yok oldu. Denenmiş bir şeyi bir daha denemek akıllı insanların işi değil. Kolayını seçiyorlar işin, hemen gelecek iş birliği yapacak seçimi alacak. Geleceksin projelerini anlatacaksın. Siyasetin matematiği olmaz, siyasetin mantığı olur.