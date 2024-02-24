https://sputniknews.com.tr/20240224/muharrem-inceden-lutfu-savas-degerlendirmesi-hatayi-kaybedecekler-buyuk-ihtimal-1081055400.html
Muharrem İnce’den Lütfü Savaş değerlendirmesi: Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal
Muharrem İnce’den Lütfü Savaş değerlendirmesi: Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T13:22+0300
2024-02-24T13:22+0300
2024-02-24T13:22+0300
muharrem ince
2024 türkiye yerel seçimleri
memleket partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
shp
pkk
fetö
gürsel tekin
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.'İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz'İnce 'muhalefetin yöntemleri yanlış' diyerek, "Güvenlik tencerenin önündedir. PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:'CHP'de Kemal Bey'i destekleyenlerin üstü çizildi'Lütfü Savaş’ın yeniden CHP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasını da değerlendiren İnce şunları söyledi:İnce, Gürsel Tekin’in CHP’den istifa etmesini de “Gürsel Bey CHP’nin emektarıdır. ‘Telefonuma çıkmadılar’ dedi. Gürsel beye bunu yapamazsınız; yaşınız, konumunuz yetmez. Bana yaptılar bu hataları biliyorum. Kurultay yapıyorlar, cumhurbaşkanı adayını tuvaletin önünde oturtuyorlar” ifadeleriyle değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html
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muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), shp, pkk, fetö, gürsel tekin
muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), shp, pkk, fetö, gürsel tekin
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını
yanıtladı.
'İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz'
İnce 'muhalefetin yöntemleri yanlış' diyerek, "Güvenlik tencerenin önündedir. PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:
Bunu SHP denedi geçmişte, ne olduğunu herkes gördü bir parti gitti yok oldu. Denenmiş bir şeyi bir daha denemek akıllı insanların işi değil. Kolayını seçiyorlar işin, hemen gelecek iş birliği yapacak seçimi alacak. Geleceksin projelerini anlatacaksın. Siyasetin matematiği olmaz, siyasetin mantığı olur.
'CHP'de Kemal Bey'i destekleyenlerin üstü çizildi'
Lütfü Savaş’ın yeniden CHP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasını da değerlendiren İnce şunları söyledi:
Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal. Lütfü Savaş mı kaybetmiş olacak, bence değil. Parti yönetimi kaybedecek. Kaybettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Aday gösterdiler daha iyisini bulamadığımız için aday gösterdik dediler. Bu kadar hata yapılır mı? Sarıgül çok ses getirirdi aday olsa. Çok büyük hatalar yaptılar. Eş, dost işine girdiler. Tunç Soyer Kemal Bey'i desteklemişti. Kim Özel’i desteklediyse o kaldı. CHP'de Kemal Bey'i destekleyenlerin üstü çizildi.
İnce, Gürsel Tekin’in CHP’den istifa
etmesini de “Gürsel Bey CHP’nin emektarıdır. ‘Telefonuma çıkmadılar’ dedi. Gürsel beye bunu yapamazsınız; yaşınız, konumunuz yetmez. Bana yaptılar bu hataları biliyorum. Kurultay yapıyorlar, cumhurbaşkanı adayını tuvaletin önünde oturtuyorlar” ifadeleriyle değerlendirdi.