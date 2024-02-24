https://sputniknews.com.tr/20240224/moskova-yakinlarindaki-tula-bolgesinde-3-iha-engellendi-1081050135.html
Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesi’nde 3 İHA engellendi
Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesi’nde 3 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın merkezinde, Moskova’nın yaklaşık 170 kilometre güneyinde yer alan Tula Bölgesinde geçtiğimiz gece Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının (İHA)... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T09:20+0300
2024-02-24T09:20+0300
2024-02-24T09:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
moskova
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Tula Bölgesel Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, gece farklı saatlerde Tula Bölgesinde üç adet Ukrayna İHA’sı vuruldu.Olayda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, bir uçak tipi İHA’nın da Kursk Bölgesi’nde imha edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-son-bir-haftada-ukraynadaki-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1081044494.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), moskova, moskova, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), moskova, moskova, rusya savunma bakanlığı
Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesi’nde 3 İHA engellendi
Rusya’nın merkezinde, Moskova’nın yaklaşık 170 kilometre güneyinde yer alan Tula Bölgesinde geçtiğimiz gece Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtildi.
Tula Bölgesel Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, gece farklı saatlerde Tula Bölgesinde üç adet Ukrayna İHA’sı vuruldu.
Olayda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, bir uçak tipi İHA’nın da Kursk Bölgesi’nde imha edildiği kaydedildi.