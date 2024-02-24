https://sputniknews.com.tr/20240224/marketlerde-yeni-donem-raf-etiketlerine-standart-geliyor-1081051721.html
Marketlerde yeni dönem: Raf etiketlerine standart geliyor
Marketlerde yeni dönem: Raf etiketlerine standart geliyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T11:08+0300
2024-02-24T11:08+0300
2024-02-24T11:08+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
tüketici
tüketici
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi. Bakan Yumaklı gıdanın adının artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacağını açıkladı.Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi’nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Yeni Şafak'ın haberine göre gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Yumaklı, “İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” gibi ifadelere izin vermeyeceğiz. Örneğin; Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/tzob-arastirma-yapti-ayni-marka-ayni-gramaj-urun-farkli-marketlerde-yuzde-32-farkla-satiliyor-1080258453.html
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ibrahim yumaklı, tüketici, tüketici
ibrahim yumaklı, tüketici, tüketici
Marketlerde yeni dönem: Raf etiketlerine standart geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi. Bakan Yumaklı gıdanın adının artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi’nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni Şafak'ın haberine
göre gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Yumaklı, “İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” gibi ifadelere izin vermeyeceğiz. Örneğin; Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak
” şeklinde konuştu.