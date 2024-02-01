https://sputniknews.com.tr/20240201/tzob-arastirma-yapti-ayni-marka-ayni-gramaj-urun-farkli-marketlerde-yuzde-32-farkla-satiliyor-1080258453.html

TZOB araştırma yaptı: Aynı marka, aynı gramaj ürün, farklı marketlerde yüzde 32 farkla satılıyor

TZOB araştırma yaptı: Aynı marka, aynı gramaj ürün, farklı marketlerde yüzde 32 farkla satılıyor

TZOB, temel tüketim maddeleri arasında seçilen 6 ürünün aynı marka ve miktarlarının 6 farklı marketteki fiyatlarına yönelik çalışma yaptı. Fiyat farkları yüzde... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:30+0300

2024-02-01T10:30+0300

2024-02-01T10:30+0300

ekonomi

market

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

tzob

fahiş fiyat

enflasyon

zam

gıda fiyatları

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ankara’da halkın temel tüketim maddeleri arasından seçilen 6 ürünün aynı marka ve miktarlarının 6 farklı marketteki fiyatlarına yönelik çalışma yaptı.Yapılan çalışma sonucunda ürünlerin belirli markalar tarafından paketlenmiş fiyatı marketten markete oldukça değişkenlik gösterdiği görüldü.Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Maliyetler sebep gösterilerek aynı ürün yan yana iki markette farklı fiyata satıldığı gibi aynı marketin farklı şubelerinde bile farklı fiyatlara satılıyor. Aynı markanın aynı gramajda farklı marketlerdeki fiyatları değerlendirildiğinde sütün yüzde 32, beyaz peynirin yüzde 27, zeytinyağının yüzde 24,7, kuru fasulyenin yüzde 18,4, şekerin yüzde 17,9, kırmızı mercimeğin yüzde 17,2 oranlarda değişimleri olduğu görülüyor" dedi.TZOB, ürün bazında şu detayları da paylaşıyor:'Tavan fiyat uygulaması olmalı'Bayraktar, şunları söyledi:

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market, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), tzob, fahiş fiyat, enflasyon, zam, gıda fiyatları