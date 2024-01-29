https://sputniknews.com.tr/20240129/turk-is-genel-baskani-atalaydan-kamu-iscisine-ek-zam-aciklamasi-1080155186.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçiler enflasyon oranının kendilerine de verilmesini istedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçiler enflasyon oranının kendilerine de verilmesini istedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmeleri ocak ayından sonra başlayan kamu işçilerine enflasyon farkı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T13:24+0300

2024-01-29T13:24+0300

2024-01-29T13:27+0300

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işçi

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Atalay, Konfederasyon Genel Merkezi'nde kamu işçilerine ek zam gündemiyle düzenlenen TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun ardından, açıklamalarda bulundu.Kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını anımsatan Atalay, son 30 yılın en iyisi niteliğindeki sözleşmenin kazanımlarının yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini söyledi.Atalay, yılbaşından beri kamu işçisine ek zam yapılması için görüşmelerde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz taşeron kararının uygulanmasını istedi'Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nun son olarak dün akşam toplandığını, toplantının bir bölümüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:Bakan Bilgin'in sözleşmesi ocak ayından sonra başlayan kamu işçileri ve taşeron işçilerle ilgili olumlu ifadeler kullandığını belirten Atalay, "Bugün öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğiz. Bakan Bey, dün akşam 'Konuştuklarımızı zapta alalım. Taşeronla ilgili bir şey yazacağım, sözleşmesi ocak ayından sonra olanların hepsinin farkını vereceğim. Sıkıntınızı gidereceğim' dedi. Bazı arkadaşlar soruyor, ilave bir şey alır mısın? İlave bir şey konusunda kimse müspet bir şey söylemiyor." diye konuştu.Atalay, 2 ay sonra seçim yapılacağını ama çalışanların gündeminin geçim olduğunu ifade ederek, "Bu ülkeyi ucuz emek cenneti yaptırmayacağız. Bu ülke, 'İstediğimi veririm' diyen patronların ülkesi olmayacak." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html

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ekonomi, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, türk-iş, ergün atalay, zam, işçi