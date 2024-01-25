https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html
SSK ve Bağkur emeklileri için tarih verildi: Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?
SSK ve Bağkur emeklileri için tarih verildi: Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?
Milyonlarca emekli ek zam farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri fark ödemelerini ne zaman alacak? Ekonomist Muhammet... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T11:58+0300
2024-01-25T11:58+0300
2024-01-25T11:58+0300
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SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yüzde 42.9’dan yüzde 49.25’e tamamlandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili tüm gelişmeleri anlattı:Dul ve yetim aylıkları ne kadar arttı?Emekli maaşlarının artmasıyla diğer maaşların da arttığını söyleyen uzman, "Dul ve yetim aylıkları ölen kişinin maaşı üzerinden bir oranlamadır. Farz edelim ki ölen kişinin bir eşi ve çocuğu var. Eşi yüzde 50’sini alıyor, çocuk ise yüzde 25’i oranında maaş alır. Yani 10 bin TL en düşük emekli maaşı üzerinden değerlendirmek gerekirse ölen kişinin eşine 5 bin TL dul aylığı yatar, 2 bin 500 TL’sini ise çocuk yetim aylığı olarak alır. Maaş ne kadar artarsa oranlama da buna göre değişiyor" dedi ve ekledi:Ara zam yapılır mı?
https://sputniknews.com.tr/20240125/sskdan-aciklama-geldi-emeklilerinin-fark-odemeleri-icin-tarih-belli-oldu-1080017477.html
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SSK ve Bağkur emeklileri için tarih verildi: Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?
Milyonlarca emekli ek zam farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri fark ödemelerini ne zaman alacak? Ekonomist Muhammet Bayram cevapladı.
SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yüzde 42.9’dan yüzde 49.25’e tamamlandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili tüm gelişmeleri anlattı:
“Bakan Işıkhan tarafından emekliye ek zam müjdesi verildi. Yüzde 49.25’lik artış hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine yapılacak. Biz bunun tamamlanmasını bekliyorduk. Çünkü daha önceki dönemde yüzde 25 zam yapılmıştı. SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisine de aynı oranda zam yapılmıştı. Biz ek zam düzenlemesinin bu hafta yasalaşmasını bekliyoruz. 26’sı itibarıyla da ek ödemeler yapılacak. Ödemeler gelecek ayı da bulabilir ama burada amaç ay sonu itibarıyla yetiştirmektir. Yüzde 37.57’lik kanuni hak hemen yatırılacak ancak yüzde 12’lik ek fark ayın 26’sı itibarıyla yatmaya başlayacak."
Dul ve yetim aylıkları ne kadar arttı?
Emekli maaşlarının artmasıyla diğer maaşların da arttığını söyleyen uzman, "Dul ve yetim aylıkları ölen kişinin maaşı üzerinden bir oranlamadır. Farz edelim ki ölen kişinin bir eşi ve çocuğu var. Eşi yüzde 50’sini alıyor, çocuk ise yüzde 25’i oranında maaş alır. Yani 10 bin TL en düşük emekli maaşı üzerinden değerlendirmek gerekirse ölen kişinin eşine 5 bin TL dul aylığı yatar, 2 bin 500 TL’sini ise çocuk yetim aylığı olarak alır. Maaş ne kadar artarsa oranlama da buna göre değişiyor" dedi ve ekledi:
"10 bin TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşına bir artış bekliyorum. Geçen dönemde nisan ayında bir artış yapılmıştı. 31 Mart seçimleri öncesinde ben en düşük emekli maaşına bir güncelleme bekliyorum. Bu 15 binler seviyesi olacaktır. Temmuzda 7 bin 500 TL üzerine zam yapılmamıştı. Ocak ayında ise en düşük emekli maaşına yüzde 33’lük artış oldu. Yüzde 50 civarında bir artış bekleniyordu. Ben mart ve nisan ayı itibarıyla 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum.”