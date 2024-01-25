https://sputniknews.com.tr/20240125/ssk-ve-bagkur-emeklileri-icin-tarih-verildi-ek-zam-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1080026092.html

SSK ve Bağkur emeklileri için tarih verildi: Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?

SSK ve Bağkur emeklileri için tarih verildi: Ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emekli ek zam farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri fark ödemelerini ne zaman alacak? Ekonomist Muhammet... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

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SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yüzde 42.9’dan yüzde 49.25’e tamamlandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili tüm gelişmeleri anlattı:Dul ve yetim aylıkları ne kadar arttı?Emekli maaşlarının artmasıyla diğer maaşların da arttığını söyleyen uzman, "Dul ve yetim aylıkları ölen kişinin maaşı üzerinden bir oranlamadır. Farz edelim ki ölen kişinin bir eşi ve çocuğu var. Eşi yüzde 50’sini alıyor, çocuk ise yüzde 25’i oranında maaş alır. Yani 10 bin TL en düşük emekli maaşı üzerinden değerlendirmek gerekirse ölen kişinin eşine 5 bin TL dul aylığı yatar, 2 bin 500 TL’sini ise çocuk yetim aylığı olarak alır. Maaş ne kadar artarsa oranlama da buna göre değişiyor" dedi ve ekledi:Ara zam yapılır mı?

https://sputniknews.com.tr/20240125/sskdan-aciklama-geldi-emeklilerinin-fark-odemeleri-icin-tarih-belli-oldu-1080017477.html

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