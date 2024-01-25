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https://sputniknews.com.tr/20240125/sskdan-aciklama-geldi-emeklilerinin-fark-odemeleri-icin-tarih-belli-oldu-1080017477.html
SSK'dan açıklama geldi: Emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
SSK'dan açıklama geldi: Emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihi duyurdu. Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine 26... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T08:04+0300
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 yılı ek ödemelerinin ödenmesi hakkında açıklama yaptı.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Maaş farkı ödemesi nereye yapılacak?Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere maaşlarında oluşan aylık farkının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı belirtildi.Açıklamaya göre, aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark ödenecek.Memur emekli maaş farkı ödemesi ne zaman?Bu kapsamda aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, üçer aylıklar halinde almakta olanlardan ise,2023 yılı ek ödemesiEmekli Sandığı Kanunu'nun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:Açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergesine göre 16 bin 739 lira 16 kuruş ile 30 bin 434 lira 84 kuruş arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı kaydedildi.
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maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli sandığı fark ödemesi, emekli sandığı

SSK'dan açıklama geldi: Emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu

08:04 25.01.2024
© AAEk zam emekli maaşı
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihi duyurdu. Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine 26 Ocak'ta başlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 yılı ek ödemelerinin ödenmesi hakkında açıklama yaptı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Maaş farkı ödemesi nereye yapılacak?

Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere maaşlarında oluşan aylık farkının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark ödenecek.

Memur emekli maaş farkı ödemesi ne zaman?

Bu kapsamda aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, üçer aylıklar halinde almakta olanlardan ise,
Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık fark ödemesi gerçekleştirilecek.

2023 yılı ek ödemesi

Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir."
Açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergesine göre 16 bin 739 lira 16 kuruş ile 30 bin 434 lira 84 kuruş arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı kaydedildi.
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