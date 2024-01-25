https://sputniknews.com.tr/20240125/sskdan-aciklama-geldi-emeklilerinin-fark-odemeleri-icin-tarih-belli-oldu-1080017477.html

SSK'dan açıklama geldi: Emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu

SSK'dan açıklama geldi: Emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihi duyurdu. Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine 26... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T08:04+0300

2024-01-25T08:04+0300

2024-01-25T08:04+0300

ekonomi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 yılı ek ödemelerinin ödenmesi hakkında açıklama yaptı.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Maaş farkı ödemesi nereye yapılacak?Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere maaşlarında oluşan aylık farkının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı belirtildi.Açıklamaya göre, aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark ödenecek.Memur emekli maaş farkı ödemesi ne zaman?Bu kapsamda aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, üçer aylıklar halinde almakta olanlardan ise,2023 yılı ek ödemesiEmekli Sandığı Kanunu'nun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:Açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergesine göre 16 bin 739 lira 16 kuruş ile 30 bin 434 lira 84 kuruş arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağı kaydedildi.

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