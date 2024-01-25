https://sputniknews.com.tr/20240125/kredi-kartina-duzenleme-yolda-ekonomistlerden-olasi-senaryolar-ile-pes-pese-uyari-1080017270.html

Kredi kartına düzenleme yolda: Ekonomistlerden olası senaryolar ile peş peşe uyarı

Kredi kartına düzenleme yolda: Ekonomistlerden olası senaryolar ile peş peşe uyarı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımındaki artışa dikkatleri çekerek kredi kartına düzenleme gelebileceğini ifade etti... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T07:43+0300

2024-01-25T07:43+0300

2024-01-25T07:43+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı dolandırıcılığı

kredi kartı aidatı

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Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımının arttığına dikkatleri çekerek "Enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor" dedi. Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullanımı da geçen yıla göre yüzde 124 arttı. Yani kredi kartlarına kısıtlama gelebilir.Kredi kartlarına yönelik düzenlemeler konusunda da kredi kartlarının kullanımında taksit ve limit sınırlamalarının artırılması gerektiğini dile getiren Çakar, bu tür önlemlerin ekonomik dengeyi koruma adına önemli olduğunu ifade etti. Tamamen kaldırılabilirEkonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.Kredi kartı faiz oranlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Ocak’ta değişiklik olmayacağını açıklamıştı. Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlenirken, referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240124/bankacilikta-yeni-donem-odeme-iste-sistemi-basliyor-1079994965.html

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