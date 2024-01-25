Kredi kartına düzenleme yolda: Ekonomistlerden olası senaryolar ile peş peşe uyarı

Türkiye
SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Elif Şafak, Mine Kırıkkanat'a tazminat ödeyecek
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kredi-kartina-duzenleme-yolda-ekonomistlerden-olasi-senaryolar-ile-pes-pese-uyari-1080017270.html
Kredi kartına düzenleme yolda: Ekonomistlerden olası senaryolar ile peş peşe uyarı
Kredi kartına düzenleme yolda: Ekonomistlerden olası senaryolar ile peş peşe uyarı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımındaki artışa dikkatleri çekerek kredi kartına düzenleme gelebileceğini ifade etti... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T07:43+0300
2024-01-25T07:43+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı dolandırıcılığı
kredi kartı aidatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımının arttığına dikkatleri çekerek "Enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor" dedi. Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullanımı da geçen yıla göre yüzde 124 arttı. Yani kredi kartlarına kısıtlama gelebilir.Kredi kartlarına yönelik düzenlemeler konusunda da kredi kartlarının kullanımında taksit ve limit sınırlamalarının artırılması gerektiğini dile getiren Çakar, bu tür önlemlerin ekonomik dengeyi koruma adına önemli olduğunu ifade etti. Tamamen kaldırılabilirEkonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.Kredi kartı faiz oranlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Ocak’ta değişiklik olmayacağını açıklamıştı. Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlenirken, referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bankacilikta-yeni-donem-odeme-iste-sistemi-basliyor-1079994965.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kredi kartı düzenlemesi, kredi kartı asgari ödeme hesaplama, kredi kartı ile sgk ödeme, kredi kartı asgari ödeme oranları, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı faiz oranları
kredi kartı düzenlemesi, kredi kartı asgari ödeme hesaplama, kredi kartı ile sgk ödeme, kredi kartı asgari ödeme oranları, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı faiz oranları

Kredi kartına düzenleme yolda: Ekonomistlerden olası senaryolar ile peş peşe uyarı

07:43 25.01.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
Abone ol
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımındaki artışa dikkatleri çekerek kredi kartına düzenleme gelebileceğini ifade etti. Yapılan bu açıklama sonrasında ekonomistler kredi kartlarında yapılabilecek düzenlemeyle ilgili olası senaryoları açıkladı.
Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımının arttığına dikkatleri çekerek "Enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor" dedi. Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullanımı da geçen yıla göre yüzde 124 arttı. Yani kredi kartlarına kısıtlama gelebilir.
Kredi kartlarına yönelik düzenlemeler konusunda da kredi kartlarının kullanımında taksit ve limit sınırlamalarının artırılması gerektiğini dile getiren Çakar, bu tür önlemlerin ekonomik dengeyi koruma adına önemli olduğunu ifade etti.

Tamamen kaldırılabilir

Ekonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.
Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.

Kredi kartı faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Ocak’ta değişiklik olmayacağını açıklamıştı. Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3.11 üst sınır olarak belirlenirken, referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
EKONOMİ
Bankacılıkta yeni dönem: 'Ödeme İste' sistemi başlıyor
Dün, 15:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала