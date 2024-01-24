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Bankacılıkta yeni dönem: 'Ödeme İste' sistemi başlıyor
Bankacılıkta yeni dönem: 'Ödeme İste' sistemi başlıyor
Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi'nin yeni sistemi "Ödeme İste" kullanıma sunuldu. Sistemde, borçlunun kendisine iletilen ödeme talebini kabul... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:54+0300
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ekonomi
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banka
banka hesabı
banka kartı
fast
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ödeme iste
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu.TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.Kiracıya kira hatırlatması, öğrenciye harçlık"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para hemen yollanıyor. "Ödeme İste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor.Bankalardan yapılan açıklamalarda, bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme İste" sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri görülüyor.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşterilerin, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşadıkları belirtilerek, projenin, müşteriler arasındaki ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kıldığı kaydedildi.munda söz konusu tutarın anında hesaba geçeceği bildirildi."Ödeme İste" sistemine ilişkin merak edilen 7 soru ve 7 cevap şöyle:
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ödeme iste ne demek,ödeme iste sistemi nasıl çalışır,ödeme iste ne,ödeme iste hangi banka,ödeme iste uygulaması
ödeme iste ne demek,ödeme iste sistemi nasıl çalışır,ödeme iste ne,ödeme iste hangi banka,ödeme iste uygulaması

Bankacılıkta yeni dönem: 'Ödeme İste' sistemi başlıyor

15:54 24.01.2024 (güncellendi: 15:58 24.01.2024)
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
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© AA
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Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi'nin yeni sistemi "Ödeme İste" kullanıma sunuldu. Sistemde, borçlunun kendisine iletilen ödeme talebini kabul etmesi durumunda, ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleştiriliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu.
TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.

Kiracıya kira hatırlatması, öğrenciye harçlık

"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para hemen yollanıyor. "Ödeme İste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor.
Bankalardan yapılan açıklamalarda, bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme İste" sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri görülüyor.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşterilerin, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşadıkları belirtilerek, projenin, müşteriler arasındaki ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kıldığı kaydedildi.munda söz konusu tutarın anında hesaba geçeceği bildirildi.
"Ödeme İste" sistemine ilişkin merak edilen 7 soru ve 7 cevap şöyle:
1.
Ödeme iste sistemi nedir? Cevap 1: Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. "Ödeme İste", bir ödeme sistemi ve ödeme aracı/kanalı değil, ödeme öncesi kullanılan bir altyapı özelliği taşıyor.
2.
Ödeme iste sisteminin kullanabilmek için neler gerekli? Cevap 2: "Ödeme İste" sisteminin kullanılabilmesi için alacaklı tarafından borçlunun hesap bilgileri, yani, Kolay Adres, TR Karekod ya da IBAN+Ad Soyad bilgilerinin bilinmesi gerekiyor.
3.
Ödeme iste sistemi alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS) ile çalıştıklarında da kullanılabiliyor mu? Cevap 3: Evet, kullanılabiliyor.
4.
Ödeme iste sisteminde, alacaklı ödeme talebi ilettiğinde borçlunun nasıl haberi olacak? Cevap 4: Borçlunun ÖHS'si, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kendi iç sistemleri üzerinden "Ödeme İste" oluşturarak borçluya anlık bildirim iletir.
5.
Ödeme iste sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini reddedebilir mi? Cevap 5: Evet, borçlu "Ödeme İste"ye yanıt olarak kabul ve ret cevabı verebilir.
6.
Ödeme iste sisteminde alacaklı, ödeme talebine ilişkin borçludan gelen yanıtı hemen öğrenebilir mi? Cevap 6: Evet, öğrenebilir. Alacaklının ÖHS'si, borçludan gelen yanıtı anında alacaklıya iletir.
7.
Borçlu, ödeme talebini kabul ederse işlemi hangi yolla gerçekleştirebilir? Cevap 7: "Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini kabul etmesi durumunda, söz konusu ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleştirilebilir.
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