https://sputniknews.com.tr/20240124/bankacilikta-yeni-donem-odeme-iste-sistemi-basliyor-1079994965.html

Bankacılıkta yeni dönem: 'Ödeme İste' sistemi başlıyor

Bankacılıkta yeni dönem: 'Ödeme İste' sistemi başlıyor

Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi'nin yeni sistemi "Ödeme İste" kullanıma sunuldu. Sistemde, borçlunun kendisine iletilen ödeme talebini kabul... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T15:54+0300

2024-01-24T15:54+0300

2024-01-24T15:58+0300

ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu.TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.Kiracıya kira hatırlatması, öğrenciye harçlık"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para hemen yollanıyor. "Ödeme İste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor.Bankalardan yapılan açıklamalarda, bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme İste" sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri görülüyor.VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşterilerin, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşadıkları belirtilerek, projenin, müşteriler arasındaki ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kıldığı kaydedildi.munda söz konusu tutarın anında hesaba geçeceği bildirildi."Ödeme İste" sistemine ilişkin merak edilen 7 soru ve 7 cevap şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-bankalar-birligi-baskanindan-yilsonu-icin-dolartl-tahmini-1079976625.html

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