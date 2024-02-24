https://sputniknews.com.tr/20240224/kenan-yildiz-icin-istenen-bonservis-bedeli-belli-oldu-arda-turanin-rekorunu-kirabilir-1081054403.html
Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu: Arda Turan'ın rekorunu kırabilir
Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu: Arda Turan'ın rekorunu kırabilir
Sputnik Türkiye
Juventus'un Kenan Yıldız için istediği bonservis ortaya çıktı. Kenan Yıldız, Arda Turan'ın rekorunu kırarak, "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T12:31+0300
2024-02-24T12:31+0300
2024-02-24T12:31+0300
spor
juventus
juventus
juventus futbol takımı
kenan yıldız
atletico madrid
atletico madrid
atletico madrid futbol takımı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/18/1081054113_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5498a269a449d7bd6e553f7f3adaa61.jpg
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya deva ediyor.18 yaşındaki futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, futbolcudan en az 80 milyon euro'luk gelir bekliyor.Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Barcelona, an itibarıyla Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/besiktas-karsisinda-arda-turanin-tepkileri-tartisiliyor-gerginlik-edit-1079730188.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/18/1081054113_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_aa4965f9ee8ee9db905f18dc8cfbca04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
juventus, juventus, juventus futbol takımı, kenan yıldız, atletico madrid, atletico madrid, atletico madrid futbol takımı
juventus, juventus, juventus futbol takımı, kenan yıldız, atletico madrid, atletico madrid, atletico madrid futbol takımı
Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu: Arda Turan'ın rekorunu kırabilir
Juventus'un Kenan Yıldız için istediği bonservis ortaya çıktı. Kenan Yıldız, Arda Turan'ın rekorunu kırarak, "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçebilir.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya deva ediyor.
18 yaşındaki futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.
NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre,
Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, futbolcudan en az 80 milyon euro'luk gelir bekliyor.
Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.
Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.
Barcelona, an itibarıyla Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında transfer etmişti.