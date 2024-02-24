https://sputniknews.com.tr/20240224/kenan-yildiz-icin-istenen-bonservis-bedeli-belli-oldu-arda-turanin-rekorunu-kirabilir-1081054403.html

Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu: Arda Turan'ın rekorunu kırabilir

Kenan Yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu: Arda Turan'ın rekorunu kırabilir

Sputnik Türkiye

Juventus'un Kenan Yıldız için istediği bonservis ortaya çıktı. Kenan Yıldız, Arda Turan'ın rekorunu kırarak, "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T12:31+0300

2024-02-24T12:31+0300

2024-02-24T12:31+0300

spor

juventus

juventus

juventus futbol takımı

kenan yıldız

atletico madrid

atletico madrid

atletico madrid futbol takımı

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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya deva ediyor.18 yaşındaki futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, futbolcudan en az 80 milyon euro'luk gelir bekliyor.Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Barcelona, an itibarıyla Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/besiktas-karsisinda-arda-turanin-tepkileri-tartisiliyor-gerginlik-edit-1079730188.html

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