https://sputniknews.com.tr/20240117/besiktas-karsisinda-arda-turanin-tepkileri-tartisiliyor-gerginlik-edit-1079730188.html

Beşiktaş karşısında Arda Turan'ın tepkileri tartışılıyor: 'Gerginlik edit'

Beşiktaş karşısında Arda Turan'ın tepkileri tartışılıyor: 'Gerginlik edit'

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Tur maçında Eyüpspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadelenin 16. dakikasında rakibi karşısında geriye düşen Eyüpspor'da... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T07:28+0300

2024-01-17T07:28+0300

2024-01-17T07:28+0300

spor

arda turan

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde Eyüpspor’u konuk etti. İki takımın da karşılıklı ataklarıyla başlayan mücadelede ev sahibi ekip maçın henüz 16. dakikasında Salih Uçan'ın golüyle öne geçerken, Eyüpspor'un hocası Arda Turan'ın maçın ilk dakikasından itibaren gergin tavırları dikkat çekti.Özellikle maçın başlarında yaşanan bir pozisyonda çok sinirlenen Arda Turan oyuncularına oldukça sinirlendiği görülürken Turan'ın bu tavırları sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Arda Turan gerginlik edit, ne kadar gergin ve sevimsiz duruyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

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arda turan