https://sputniknews.com.tr/20240116/romada-jose-mourinho-donemi-sona-erdi-1079695690.html
Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi
Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi
Serie A ekibi Roma, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T12:06+0300
2024-01-16T12:06+0300
2024-01-16T12:06+0300
spor
roma
jose mourinho
portekiz
transfer
fifa
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
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Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 60 yaşındaki çalıştırıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.2021/2022 sezonundan bu yana Roma'yı çalıştıran Mourinho, Serie A ekibinin başında çıktığı 138 maçta 1.70 puan ortalaması tutturdu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/real-madridten-turkiyeye-ozel-paylasim-arda-guler-fotografinin-arkasindaki-gercek-ortaya-cikti-1079683891.html
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jose mourinho, jose mourinho transfermarkt, roma coach
jose mourinho, jose mourinho transfermarkt, roma coach
Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi
Serie A ekibi Roma, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi. İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 60 yaşındaki çalıştırıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
2021/2022 sezonundan bu yana Roma'yı çalıştıran Mourinho, Serie A ekibinin başında çıktığı 138 maçta 1.70 puan ortalaması tutturdu.