https://sputniknews.com.tr/20240116/real-madridten-turkiyeye-ozel-paylasim-arda-guler-fotografinin-arkasindaki-gercek-ortaya-cikti-1079683891.html

Real Madrid'ten Türkiye'ye özel paylaşım: Arda Güler fotoğrafının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Real Madrid'ten Türkiye'ye özel paylaşım: Arda Güler fotoğrafının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Real Madrid'in peş peşe Arda Güler paylaşımlarının altından başka bir iş çıktı. İspanyol devinin sosyal medya yöneticileri Arda Güler paylaşımlarını sadece... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T08:31+0300

2024-01-16T08:31+0300

2024-01-16T08:31+0300

spor

arda güler

real madrid

futbol

maç

paylaşım

türkiye

ispanya

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Real Madrid'e transfer olduğundan beri İspanyol devinin sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılan Arda Güler'in aslında sadece Türkiye'ye paylaşıldığı ortaya çıktı.Paylaşım sadece Türkiye'de gözüküyorReal Madrid'in Arda Güler paylaşımlarının sadece Türkiye'ye özel olduğu öğrenildi. Yurt dışında yaşayan kişilerin Arda'ya dair hiçbir şey görmemesi sonrası ortaya çıkan bu detay sonrası Türk taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/carlo-ancelottiden-arda-guler-icin-kritik-aciklama-gelecek-planim-yok-1079646621.html

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