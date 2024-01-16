https://sputniknews.com.tr/20240116/real-madridten-turkiyeye-ozel-paylasim-arda-guler-fotografinin-arkasindaki-gercek-ortaya-cikti-1079683891.html
Real Madrid'ten Türkiye'ye özel paylaşım: Arda Güler fotoğrafının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Real Madrid'ten Türkiye'ye özel paylaşım: Arda Güler fotoğrafının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Real Madrid'in peş peşe Arda Güler paylaşımlarının altından başka bir iş çıktı. İspanyol devinin sosyal medya yöneticileri Arda Güler paylaşımlarını sadece... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:31+0300
2024-01-16T08:31+0300
2024-01-16T08:31+0300
spor
arda güler
real madrid
futbol
maç
paylaşım
türkiye
ispanya
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Real Madrid'e transfer olduğundan beri İspanyol devinin sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılan Arda Güler'in aslında sadece Türkiye'ye paylaşıldığı ortaya çıktı.Paylaşım sadece Türkiye'de gözüküyorReal Madrid'in Arda Güler paylaşımlarının sadece Türkiye'ye özel olduğu öğrenildi. Yurt dışında yaşayan kişilerin Arda'ya dair hiçbir şey görmemesi sonrası ortaya çıkan bu detay sonrası Türk taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/carlo-ancelottiden-arda-guler-icin-kritik-aciklama-gelecek-planim-yok-1079646621.html
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Real Madrid'ten Türkiye'ye özel paylaşım: Arda Güler fotoğrafının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Real Madrid'in peş peşe Arda Güler paylaşımlarının altından başka bir iş çıktı. İspanyol devinin sosyal medya yöneticileri Arda Güler paylaşımlarını sadece Türkiye'de gözükebilecek şekilde ayarladıkları öğrenildi. Bu olay Türk taraftarlarından büyük tepki çekti.
Real Madrid'e transfer olduğundan beri İspanyol devinin sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılan Arda Güler'in aslında sadece Türkiye'ye paylaşıldığı ortaya çıktı.
Paylaşım sadece Türkiye'de gözüküyor
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarının sadece Türkiye'ye özel olduğu öğrenildi. Yurt dışında yaşayan kişilerin Arda'ya dair hiçbir şey görmemesi sonrası ortaya çıkan bu detay sonrası Türk taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.