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İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231223/bekciler-tahkikat-yapmak-icin-gittikleri-binanin-asansorunde-mahsur-kaldi-1078830656.html
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istanbul, kağıthane, bekçi
istanbul, kağıthane, bekçi

İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu

09:57 24.02.2024
© İHA / AHMET UZUN - DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN-Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© İHA / AHMET UZUN - DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN-
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İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.
Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
Bekçilere asansör engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
YAŞAM
Bekçiler tahkikat yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kaldı
23 Aralık 2023, 10:21
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