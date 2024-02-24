https://sputniknews.com.tr/20240224/istanbulda-supheli-motosikletliler-bekciyi-vurdu-1081050856.html
İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T09:57+0300
2024-02-24T09:57+0300
2024-02-24T09:57+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
bekçi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/18/1081050699_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f021be4b149eab76241b35edd7919a21.jpg
Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231223/bekciler-tahkikat-yapmak-icin-gittikleri-binanin-asansorunde-mahsur-kaldi-1078830656.html
türkiye
istanbul
kağıthane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/18/1081050699_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_05bc82ea8c86310740130788020b7570.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kağıthane, bekçi
istanbul, kağıthane, bekçi
İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.
Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.