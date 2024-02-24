İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu

© İHA / AHMET UZUN - DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN- Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.