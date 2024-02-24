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Galatasaray'dan çok ağır tepki: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
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İsmail Kartal'dan Kasımpaşa galibiyeti ardından açıklama
İsmail Kartal'dan Kasımpaşa galibiyeti ardından açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetini taraftarlara armağan ederek, “Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T22:47+0300
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spor
ismail kartal
fenerbahçe
futbol
kasımpaşa
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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Rakibe gol dışında pozisyon vermediklerini belirten Kartal, “Kasımpaşa takımının son haftalarda formda olduğunu, dirençli bir takım olduğunu ifade etmiştim yayıncı kuruluşa. İlk yarıda iyi mücadele ettiler, 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Devre arasında yardımcılarımla yaptığım toplantıda biraz daha oyunun gidişatına göre nasıl hamle yapacağımızı planladık. Bu sezon ilk defa kornerden gol yedik. Golle beraber hamlelerimizi yaptık. Oyunda üstünlüğü ele aldık. Taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerde maçlarda gol kaçırsak da bize her şartta destek vereceklerini sözünü verdiler. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Şampiyonluk yolu bizi pozitif anlamda desteklemeyle alakalı. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu. Gollerin de haricin 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Rakibe gol dışında net pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.Kaçan penaltı pozisyonlarıyla ilgili gelen soruya Kartal, “Her hafta çalışma yapıyoruz, birçok oyuncumuza penaltı attırıyoruz” diye cevapladı.'Rakibin golün haricinde 1 tane net pozisyonu var mı?'Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun, Fenerbahçe 3 defansif orta saha ile çıktı açıklamasına, “3 defansif orta saha ile çıkmadık, orta sahalarımız yeri gelince savunma yeri gelince hücum oynayabilen oyuncularımız var. Golün haricinde 1 tane net pozisyon var mı? Bizim 8 tane var. Son dakikada penaltı ile gol geldi. Çağlar ile konuştum ‘Eline çarpmasa ben vuracaktım’ dedi. Net penaltımız var buna ne diyecekler? Jayden’a yapılan müdahale net penaltı” yanıtını verdi.'Yakın zamanda daha iyi Krunic görecekler'Krunic’in performansıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Şu anda Krunic bu değil, çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takım haricinde çalıştığı için onun adaptasyonu var. Yakın zamanda daha iyi Krunic göreceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.'Ferdi ile ilgili taktiksel bir anlayışımız var'Ferdi'nin ikinci yarıda mevkiisi dışında bölgelerde de mücadele ettiği sorusuna Kartal, şöyle konuştu:'Şampiyonluk yarışı futbol adına güzel bir şey'İsmail Kartal, şampiyonluk yarışıyla ilgili şunları söyledi:
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ismail kartal, fenerbahçe, futbol, kasımpaşa, süper lig
ismail kartal, fenerbahçe, futbol, kasımpaşa, süper lig

İsmail Kartal'dan Kasımpaşa galibiyeti ardından açıklama

22:47 24.02.2024 (güncellendi: 22:48 24.02.2024)
© AATeknik Direktör İsmail Kartal
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetini taraftarlara armağan ederek, “Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Şampiyonluk yolu bizi pozitif anlamda desteklemeyle alakalı. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu” dedi.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Rakibe gol dışında pozisyon vermediklerini belirten Kartal, “Kasımpaşa takımının son haftalarda formda olduğunu, dirençli bir takım olduğunu ifade etmiştim yayıncı kuruluşa. İlk yarıda iyi mücadele ettiler, 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Devre arasında yardımcılarımla yaptığım toplantıda biraz daha oyunun gidişatına göre nasıl hamle yapacağımızı planladık. Bu sezon ilk defa kornerden gol yedik. Golle beraber hamlelerimizi yaptık. Oyunda üstünlüğü ele aldık. Taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerde maçlarda gol kaçırsak da bize her şartta destek vereceklerini sözünü verdiler.
Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Şampiyonluk yolu bizi pozitif anlamda desteklemeyle alakalı. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu. Gollerin de haricin 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Rakibe gol dışında net pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.
Kaçan penaltı pozisyonlarıyla ilgili gelen soruya Kartal, “Her hafta çalışma yapıyoruz, birçok oyuncumuza penaltı attırıyoruz” diye cevapladı.

'Rakibin golün haricinde 1 tane net pozisyonu var mı?'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun, Fenerbahçe 3 defansif orta saha ile çıktı açıklamasına, “3 defansif orta saha ile çıkmadık, orta sahalarımız yeri gelince savunma yeri gelince hücum oynayabilen oyuncularımız var. Golün haricinde 1 tane net pozisyon var mı? Bizim 8 tane var. Son dakikada penaltı ile gol geldi. Çağlar ile konuştum ‘Eline çarpmasa ben vuracaktım’ dedi. Net penaltımız var buna ne diyecekler? Jayden’a yapılan müdahale net penaltı” yanıtını verdi.

'Yakın zamanda daha iyi Krunic görecekler'

Krunic’in performansıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Şu anda Krunic bu değil, çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takım haricinde çalıştığı için onun adaptasyonu var. Yakın zamanda daha iyi Krunic göreceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

'Ferdi ile ilgili taktiksel bir anlayışımız var'

Ferdi'nin ikinci yarıda mevkiisi dışında bölgelerde de mücadele ettiği sorusuna Kartal, şöyle konuştu:

"Biz antrenmanlarda Ferdi sağ bek, sol bek değil, orta saha için de oynamasını istiyoruz. Oyunu çözmek adına taktiksel bir anlayışımız var. Becao, Fred bizim için önemli oyuncular. Rakip bize ilk yarıda çok sert baskılar yaptı. İkinci yarıda önde basarak maçı kazanmasını bildik. Biz maç maç düşünüyoruz rakibe göre elimizdeki oyuncuları değerlendireceğimizi düşünüyoruz.”

'Şampiyonluk yarışı futbol adına güzel bir şey'

İsmail Kartal, şampiyonluk yarışıyla ilgili şunları söyledi:
“Her iki takım da, belki de uzun yıllardır böyle şampiyonluk mücadelesi verilmemişti. Bu futbol adına güzel bir şey. Sanki böyle sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor.”
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