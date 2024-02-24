https://sputniknews.com.tr/20240224/ismail-kartal-oyuncular-cok-iyi-karakter-ortaya-koydu-1081068688.html

İsmail Kartal'dan Kasımpaşa galibiyeti ardından açıklama

İsmail Kartal'dan Kasımpaşa galibiyeti ardından açıklama

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetini taraftarlara armağan ederek, “Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T22:47+0300

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2024-02-24T22:48+0300

spor

ismail kartal

fenerbahçe

futbol

kasımpaşa

süper lig

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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Rakibe gol dışında pozisyon vermediklerini belirten Kartal, “Kasımpaşa takımının son haftalarda formda olduğunu, dirençli bir takım olduğunu ifade etmiştim yayıncı kuruluşa. İlk yarıda iyi mücadele ettiler, 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Devre arasında yardımcılarımla yaptığım toplantıda biraz daha oyunun gidişatına göre nasıl hamle yapacağımızı planladık. Bu sezon ilk defa kornerden gol yedik. Golle beraber hamlelerimizi yaptık. Oyunda üstünlüğü ele aldık. Taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerde maçlarda gol kaçırsak da bize her şartta destek vereceklerini sözünü verdiler. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Şampiyonluk yolu bizi pozitif anlamda desteklemeyle alakalı. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu. Gollerin de haricin 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Rakibe gol dışında net pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.Kaçan penaltı pozisyonlarıyla ilgili gelen soruya Kartal, “Her hafta çalışma yapıyoruz, birçok oyuncumuza penaltı attırıyoruz” diye cevapladı.'Rakibin golün haricinde 1 tane net pozisyonu var mı?'Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’nun, Fenerbahçe 3 defansif orta saha ile çıktı açıklamasına, “3 defansif orta saha ile çıkmadık, orta sahalarımız yeri gelince savunma yeri gelince hücum oynayabilen oyuncularımız var. Golün haricinde 1 tane net pozisyon var mı? Bizim 8 tane var. Son dakikada penaltı ile gol geldi. Çağlar ile konuştum ‘Eline çarpmasa ben vuracaktım’ dedi. Net penaltımız var buna ne diyecekler? Jayden’a yapılan müdahale net penaltı” yanıtını verdi.'Yakın zamanda daha iyi Krunic görecekler'Krunic’in performansıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Şu anda Krunic bu değil, çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takım haricinde çalıştığı için onun adaptasyonu var. Yakın zamanda daha iyi Krunic göreceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.'Ferdi ile ilgili taktiksel bir anlayışımız var'Ferdi'nin ikinci yarıda mevkiisi dışında bölgelerde de mücadele ettiği sorusuna Kartal, şöyle konuştu:'Şampiyonluk yarışı futbol adına güzel bir şey'İsmail Kartal, şampiyonluk yarışıyla ilgili şunları söyledi:

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ismail kartal, fenerbahçe, futbol, kasımpaşa, süper lig