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https://sputniknews.com.tr/20240224/ingilterede-islamofobik-ifadeler-kullanan-iktidar-milletvekilinin-parti-uyeligi-askiya-alindi-1081068912.html
İngiltere'de İslamofobik ifadeler kullanan iktidar milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı
İngiltere'de İslamofobik ifadeler kullanan iktidar milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) suçlanan, iktidardaki Muhafazakar... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T23:14+0300
2024-02-24T23:15+0300
dünya
islamofobi
ingiltere
milletvekili
müslüman
askıya alma
rishi sunak
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Muhafazakar Parti yöneticisi Simon Hart'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Anderson'un üyeliği, kullandığı ifadeler ve ardından özür dilemeyi reddetmesi nedeniyle askıya alındı. Verdiği bir röportajda, Londra Belediye Başkanı Khan hakkında, "İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Khan'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Khan) Başkentimizi arkadaşlarına verdi." ifadelerini kullanan Anderson, üyeliğinin askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada kararı anlayışla karşıladığını söyledi.Anderson'un ifadelerini değerlendiren Khan ise bu sözlerin ülkede artan Müslüman karşıtı nefretin üzerine benzin döktüğünü belirtirken Başbakan Rishi Sunak'ın Anderson hakkında açıklama yapmamasını eleştirdi.'Irkçılığa göz yumuluyor'Khan, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği bu ırkçılığa göz yumuyor. Bu, ülke genelinde çok sayıda insanın konu ırkçılık olduğunda bir hiyerarşi olduğuna inanmasını doğruluyor." dedi.Sunak ve bakanların söz konusu ifadeleri kınamamasına anlam veremediğini anlatan Khan, "Bu tür ırkçılığın suç ortağı gibiler." derken, bu durumun Müslümanlara karşı söylemlerin rahatlıkla kullanılıp, nefret suçlarının rahatlıkla işlenebileceği mesajı verdiğinin altını çizdi.Britanya Müslümanlar Konseyi'nden (MBC) yapılan açıklamada da Anderson'un parti üyeliğinin askıya alınması kararını olumlu karşıladıkları kaydedilerek, "Muhafazakar Partinin bir İslamofobi problemi var. Bunu artık kabul etmeleri gerek." ifadeleri kullanıldı. Anderson, ocak ayına kadar Genel Başkan Yardımcısı olduğu Muhafazakar Partideki bu görevini, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına destek vermediği için bırakmıştı.
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islamofobi, ingiltere, milletvekili, müslüman, askıya alma, rishi sunak
islamofobi, ingiltere, milletvekili, müslüman, askıya alma, rishi sunak

İngiltere'de İslamofobik ifadeler kullanan iktidar milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

23:14 24.02.2024 (güncellendi: 23:15 24.02.2024)
© AFP 2023 / ODD ANDERSENİngiltere Londra hükümet
İngiltere Londra hükümet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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İngiltere'de Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) suçlanan, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Lee Anderson'un parti üyeliği askıya alındı.
Muhafazakar Parti yöneticisi Simon Hart'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Anderson'un üyeliği, kullandığı ifadeler ve ardından özür dilemeyi reddetmesi nedeniyle askıya alındı.
Verdiği bir röportajda, Londra Belediye Başkanı Khan hakkında, "İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Khan'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Khan) Başkentimizi arkadaşlarına verdi." ifadelerini kullanan Anderson, üyeliğinin askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada kararı anlayışla karşıladığını söyledi.
Anderson'un ifadelerini değerlendiren Khan ise bu sözlerin ülkede artan Müslüman karşıtı nefretin üzerine benzin döktüğünü belirtirken Başbakan Rishi Sunak'ın Anderson hakkında açıklama yapmamasını eleştirdi.

'Irkçılığa göz yumuluyor'

Khan, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği bu ırkçılığa göz yumuyor. Bu, ülke genelinde çok sayıda insanın konu ırkçılık olduğunda bir hiyerarşi olduğuna inanmasını doğruluyor." dedi.
Sunak ve bakanların söz konusu ifadeleri kınamamasına anlam veremediğini anlatan Khan, "Bu tür ırkçılığın suç ortağı gibiler." derken, bu durumun Müslümanlara karşı söylemlerin rahatlıkla kullanılıp, nefret suçlarının rahatlıkla işlenebileceği mesajı verdiğinin altını çizdi.
Britanya Müslümanlar Konseyi'nden (MBC) yapılan açıklamada da Anderson'un parti üyeliğinin askıya alınması kararını olumlu karşıladıkları kaydedilerek, "Muhafazakar Partinin bir İslamofobi problemi var. Bunu artık kabul etmeleri gerek." ifadeleri kullanıldı. Anderson, ocak ayına kadar Genel Başkan Yardımcısı olduğu Muhafazakar Partideki bu görevini, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına destek vermediği için bırakmıştı.
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