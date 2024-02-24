https://sputniknews.com.tr/20240224/galatasaraydan-cok-agir-tepki-tum-kurullariyla-derhal-istifa-etmeli-1081069159.html
Galatasaray'dan çok ağır tepki: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
Galatasaray'dan çok ağır tepki: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekibi Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tüm kurulları ile istifaya davet etti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T23:33+0300
2024-02-24T23:33+0300
2024-02-25T00:13+0300
spor
galatasaray
yönetim
yönetim kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
futbol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061468125_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_eea1ae5294ab18c907d4d1c915f27595.jpg
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltıya tepki göstermişti. Sarı-kırmızı kulüp ardından sert bir açıklama yayımladı.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"'Utanmazlar' demişti Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararına tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var. Utanmazlar." mesajını paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ismail-kartal-oyuncular-cok-iyi-karakter-ortaya-koydu-1081068688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061468125_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_d6b30e13b3d5d3aadb34368269dbf8eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, yönetim, yönetim kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, futbol
galatasaray, yönetim, yönetim kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, futbol
Galatasaray'dan çok ağır tepki: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
23:33 24.02.2024 (güncellendi: 00:13 25.02.2024)
Süper Lig ekibi Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tüm kurulları ile istifaya davet etti.
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltıya tepki göstermişti. Sarı-kırmızı kulüp ardından sert bir açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."
Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,
Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,
Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,
Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,
Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,
TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararına tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var. Utanmazlar." mesajını paylaşmıştı.